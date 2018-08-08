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08:50 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Прокуратура утвердила обвинение против бывшего министра спорта Прикамья

ПЕРМЬ, 8 августа, ФедералПресс. Экс-чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Источник: prokuratura.tomsk.gov.ru

Региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Павла Ляха, экс-министра физической культуры, спорта и туризма Пермского края. Его обвиняют в двух преступлениях по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Обвинение полагает, что осенью 2015 года обвиняемый подписал акт приемки работ на пермском стадионе «Динамо», которые не были выполнены в полном объеме. Оплатой полной стоимости госконтракта был причинен существенный вред интересам общества и государства, говорится в пресс-релизе пермской краевой прокуратуры.

Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Перми.

Павел Лях возглавил минспорта Пермского края в феврале 2011 года. Суд отстранил его от должности министра в октябре 2016 года. В январе этого года господин Лях работал в «Амкаре», но покинул футбольный клуб вскоре после того, как факт их сотрудничества был предан огласке.

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