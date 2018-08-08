Прокуратура утвердила обвинение против бывшего министра спорта Прикамья

Источник: prokuratura.tomsk.gov.ru

Региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Павла Ляха, экс-министра физической культуры, спорта и туризма Пермского края. Его обвиняют в двух преступлениях по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Обвинение полагает, что осенью 2015 года обвиняемый подписал акт приемки работ на пермском стадионе «Динамо», которые не были выполнены в полном объеме. Оплатой полной стоимости госконтракта был причинен существенный вред интересам общества и государства, говорится в пресс-релизе пермской краевой прокуратуры.

Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Перми.