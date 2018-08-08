Прокуратура утвердила обвинение против бывшего министра спорта Прикамья
ПЕРМЬ, 8 августа, ФедералПресс.
ПЕРМЬ, 8 августа, ФедералПресс.
Региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Павла Ляха,
Обвинение полагает, что осенью 2015 года обвиняемый подписал акт приемки работ на пермском стадионе «Динамо», которые не были выполнены в полном объеме. Оплатой полной стоимости госконтракта был причинен существенный вред интересам общества и государства, говорится в
Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Перми.
Павел Лях возглавил минспорта Пермского края в феврале 2011 года. Суд отстранил его от должности министра в октябре 2016 года. В январе этого года господин Лях работал в «Амкаре», но покинул футбольный клуб вскоре после того, как факт их сотрудничества был предан огласке.