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08:55 (мск), источник: СуперОмск

Первый замминистра экологии РФ посетит Омск по программе Мутко

В Омске Денис Храмов проведет два совещания и два раза пообщается с журналистами. По такому же принципу была составлена омская программа вице-премьера правительства России по вопросам строительства Виталия Мутко.

Храмов станет председателем на семинаре-совещании «Выполнение указа президента Российской Федерации № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». На нем обсудят приоритетные вопросы нового национального проекта «Экология».

Затем первый замминистра экологии и природных ресурсов России проведет совещание «Экологические проблемы. Создание инфраструктуры утилизации отходов». Там обсудят вопросы создания новых мусорных полигонов и системы утилизации твердых коммунальных отходов.

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