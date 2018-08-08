Первый замминистра экологии РФ посетит Омск по программе Мутко
В Омске Денис Храмов проведет два совещания и два раза пообщается с журналистами. По такому же принципу была составлена омская программа
В Омске Денис Храмов проведет два совещания и два раза пообщается с журналистами. По такому же принципу была составлена омская программа
Храмов станет председателем на
Затем первый замминистра экологии и природных ресурсов России проведет совещание «Экологические проблемы. Создание инфраструктуры утилизации отходов». Там обсудят вопросы создания новых мусорных полигонов и системы утилизации твердых коммунальных отходов.