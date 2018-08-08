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09:09 (мск), источник: Ura.ru

Уральского полпреда в Челябинске встретили на летном поле губернатор и генералы

Визит полпреда президента в УрФО Николая Цуканова 8 августа, в среду, в Челябинск начался с осмотра аэропорта. Его встречали на летном поле руководители силовых структур и губернатор Борис Дубровский, передает корреспондент «URA.RU». Челябинский аэропорт — один из самых главных объектов к саммитам ШОС и БРИКС, здесь должны построить новое здание аэровокзала для внутренних рейсов.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе авиапредприятия, 17 августа состоится торжественная закладка памятной капсулы: строительная площадка уже размечена. Николаю Цуканову и Борису Дубровскому подготовили два трапа, у забора, чтобы те могли посмотреть на строительство с высоты. В аэропорт также приехали вице-губернаторы Сергей Сушков и Руслан Гаттаров, начальник ГУ МВД по региону Андрей Сергеев и и. о. прокурора области Виталий Лопин, главный федеральный инспектор Артем Пушкин и мэр Челябинска Евгений Тефтелев.

После осмотра площадки, где главным «экскурсоводом» выступил директор аэропорта Юрий Коньков, все ушли в здание авиавокзала на закрытое совещание. Из аэропорта они отправятся на строительство конгресс-холла «Таганай», на улице Труда в Челябинске, где в 2020 году должны пройти основные деловые мероприятия саммитов. Николай Цуканов также побывает на «Мечеле», на рельсобалочном стане, где собираются производить рельсы для Уральской скоростной магистрали. Затем в резиденции губернатора пройдет еще одно совещание. В здании резиденции введены усиленные меры безопасности.

Николай Цуканов в Челябинске впервые. Все поездки полпреда сопровождают две интриги: полпред озвучивает замечания в адрес администрации принимающей территории (каждый раз разные) и кадровая (в Курганской области был отправлен в отставку главный федеральный инспектор Александр Кистанов). Поездкой в Челябинск Николай Цуканов завершит первое после назначения в должность турне по регионам Урала.

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