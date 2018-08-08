Уральского полпреда в Челябинске встретили на летном поле губернатор и генералы

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе авиапредприятия, 17 августа состоится торжественная закладка памятной капсулы: строительная площадка уже размечена. Николаю Цуканову и Борису Дубровскому подготовили два трапа, у забора, чтобы те могли посмотреть на строительство с высоты. В аэропорт также приехали вице-губернаторы Сергей Сушков и Руслан Гаттаров, начальник ГУ МВД по региону Андрей Сергеев и и. о. прокурора области Виталий Лопин, главный федеральный инспектор Артем Пушкин и мэр Челябинска Евгений Тефтелев.

После осмотра площадки, где главным «экскурсоводом» выступил директор аэропорта Юрий Коньков, все ушли в здание авиавокзала на закрытое совещание. Из аэропорта они отправятся на строительство конгресс-холла «Таганай», на улице Труда в Челябинске, где в 2020 году должны пройти основные деловые мероприятия саммитов. Николай Цуканов также побывает на «Мечеле», на рельсобалочном стане, где собираются производить рельсы для Уральской скоростной магистрали. Затем в резиденции губернатора пройдет еще одно совещание. В здании резиденции введены усиленные меры безопасности.