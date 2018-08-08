Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На похоронах убитого дочерьми Хачатуряна разразился новый скандал
Для водителей придумали налог за езду по пробкам
Анджелина Джоли пожаловалась на незначительные алименты от Питта
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Красавица-жена Дзюбы очаровала соцсети (фото)
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Daily Express в шоке от заявления Лаврова
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
Стэйтем с возлюбленной и Сталлоне на мировой премьере
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок
"У Вас – рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза - СМИ
СМИ поведали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
Мать убивших отца сестер сделала громкое заявление - СМИ
Выплыло прошлое Хачатуряна, убитого дочерьми
Скандальный пост по дороге на юг: итоги проверки
«Зрелищная» полицейская погоня из Китая (видео)
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Как выглядит гостиница «Украина» изнутри: фото
Фоторепортажи
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
16Лесные пожары в Греции
12:19 (мск), источник: Газета.Ру

«Поговорим о ракетах»: что Путин предложил Трампу

СМИ США раскрыли содержание переданного Путиным Трампу документа.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Президент России Владимир Путин на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом предлагал вынести на обсуждение меморандум, где, в том числе упоминались ядерное разоружение и запрет на применение оружия в космосе. Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на «российский документ».

Издание отмечает, что, судя по итогам саммита, который состоялся 12 июля, а также сопутствующих переговоров, российский лидер настроен на сохранение договоренностей по ядерному оружию, несмотря на разногласия между Москвой и Вашингтоном.
Новость
Встречи лидеров США и России на нейтральных территориях

Предложения лежат в русле российских идей по возобновлению переговоров о стратегической стабильности. Речь идет о продлении действия договора по Стратегическим наступательным вооружениям, действие которого истекает в 2021 году, а также Договора о ракетах средней и меньшей дальности 1987 года. Он является предметом спора обеих сторон, которые обвиняют друг друга в его нарушении.

Ранее Трамп поручил Белому дому подготовить новый пакет санкций против России в связи с тем, что Москва якобы нарушает договор РСМД. В этом документе говорится, что глава США должен разработать и внести на рассмотрение в конгресс доклад, в котором будут обозначены планы по введению мер в отношении конкретных лиц из-за якобы несоблюдения Москвой этого документа.

Под действие санкций могут попасть лица, ответственные, по мнению американских политиков, за приказы, которые привели к нарушению положений договора РСМД. Также с санкциями могут столкнуться отдельные члены российского правительства.

Среди возможных мер — блокирование активов в США, запрет на въезд в страну, а также любые другие меры, которые одобрит президент.

Договор о РСМД, подписанный лидерами СССР и США Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году, является, по мнению многих экспертов, краеугольным камнем международной безопасности.

В соответствии с ним сторонами был ликвидирован целый класс ракет среднего и малого радиуса действия. Соглашение накладывало запрет на использование и разработку ракет меньшей (от 500 до 1 тыс. км) и средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) дальности, базирующихся на земле.

Инфографика
Российские вооруженные силы сегодня и завтра

Тема размещения ядерного оружия в космосе, которая беспокоит Россию, также навевает воспоминания о временах «холодной войны». Такое размещение подразумевала американская программа создания ядерного щита «Стратегическая оборонная инициатива», который мог бы перехватывать ракеты на всей траектории полета. Кроме того, эта инициатива предполагала вывод оружия в космос и поэтому получила народное название «Звездные войны».

В настоящее время обе страны ведут работу над созданием новых видов оружия, что может стать прелюдией к новой гонке вооружений. Недавно вице-премьер России Юрий Борисов заявил о создании нового высокоточного вооружения.

Речь идет о поставках российским войскам в 2018—2027 годах нового мощнейшего оружия, превосходящего лучшие зарубежные аналоги, в том числе стационарный ракетный комплекс стратегического назначения с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) «Сармат».

6
фотографий
6
фотографий

В начале февраля 2018 года США обнародовали текст своей новой ядерной доктрины. В документе говорится о решимости России вернуться к статусу великой державы и гонке вооружений, а также утверждается, что Россия угрожает первой применить «ограниченный ядерный удар».

«Сегодня Россия модернизирует это (ядерное — “Газета.Ru”) оружие, а также другие стратегические системы. Еще большее беспокойство было связано с принятием Россией военных стратегий, которые предполагают достижение успеха за счет расширения ядерного потенциала. Эти события подтверждают решительность Москвы вернуться к противостоянию великих держав», — говорится в доктрине.

«Москва угрожает первой применить ограниченный ядерный удар, ошибочно ожидая, что принудительные ядерные угрозы или ограниченный первый удар могли бы парализовать США и НАТО и тем самым положить конец конфликту на условиях России», — утверждают авторы документа.
Читайте также
Что делал в космосе секретный американский самолет X-37B?

В доктрине также содержится призыв к российским властям «понять, что ядерное первичное применение, каким бы ограниченным оно ни было, не сможет достичь своих целей, коренным образом изменить характер конфликта, и вызовет неисчислимые и невыносимые затраты для Москвы».

Несмотря на то, что Трамп заявил о готовности говорить на тему ядерного разоружения, конкретные переговоры между Россией и США на эту тему пока не начались.

Читайте также:

В Сочи объяснили отсутствие решетки на ливневке в месте гибели ребенка
Тотьмянина рассказала об измене Ягудина
Астронавт показал с МКС пострадавшую от засухи Европу (фото)
Дважды избежавший казни убийца устал ждать смерти
Шнуров заступился за Монеточку после критики Земфиры в ее адрес
Россияне превращаются в «вечных детей» и поздно заключают браки
Средний чек за коммуналку обогнал инфляцию в пять раз
Предложено новое объяснение домашнему насилию
Спорт
Российские синхронистки золотом завершили выступление на ЧЕ Золотые медали синхронисток упрочили лидерство сборной России в общем медальном зачете объединенного чемпионата Европы по олимпийским видам спорта
Hi-Tech
Из космоса пришел загадочный сигнал Его источник неизвестен.
Авто
«Мерседесы» смогут вытаскивать самих себя (без лебёдки) В Youtube появился видеоролик, который демонстрирует работу нового режима антипробуксовочной системы
Кино
Стэйтем с возлюбленной и Сталлоне на мировой премьере Звезда «Форсажа» представил фильм «Мег: Монстр глубины» со своим участием
Недвижимость
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 способов
Леди
5 смелых способов заплести обычный хвост Существует ли прическа более простая, чем хвост? Но даже ее (при наличии фантазии) можно неплохо (и без особого труда, что тоже важно) преобразить.
Дети
Владимир Пресняков умилил соцсети снимком с сыном Артемий становится все больше похожим на своего знаменитого папу.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь