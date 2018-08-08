«Поговорим о ракетах»: что Путин предложил Трампу

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Президент России Владимир Путин на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом предлагал вынести на обсуждение меморандум, где, в том числе упоминались ядерное разоружение и запрет на применение оружия в космосе. Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на «российский документ».

Издание отмечает, что, судя по итогам саммита, который состоялся 12 июля, а также сопутствующих переговоров, российский лидер настроен на сохранение договоренностей по ядерному оружию, несмотря на разногласия между Москвой и Вашингтоном.

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Предложения лежат в русле российских идей по возобновлению переговоров о стратегической стабильности. Речь идет о продлении действия договора по Стратегическим наступательным вооружениям, действие которого истекает в 2021 году, а также Договора о ракетах средней и меньшей дальности 1987 года. Он является предметом спора обеих сторон, которые обвиняют друг друга в его нарушении.

Ранее Трамп поручил Белому дому подготовить новый пакет санкций против России в связи с тем, что Москва якобы нарушает договор РСМД. В этом документе говорится, что глава США должен разработать и внести на рассмотрение в конгресс доклад, в котором будут обозначены планы по введению мер в отношении конкретных лиц из-за якобы несоблюдения Москвой этого документа.

Под действие санкций могут попасть лица, ответственные, по мнению американских политиков, за приказы, которые привели к нарушению положений договора РСМД. Также с санкциями могут столкнуться отдельные члены российского правительства.

Среди возможных мер — блокирование активов в США, запрет на въезд в страну, а также любые другие меры, которые одобрит президент.

Договор о РСМД, подписанный лидерами СССР и США Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году, является, по мнению многих экспертов, краеугольным камнем международной безопасности.

В соответствии с ним сторонами был ликвидирован целый класс ракет среднего и малого радиуса действия. Соглашение накладывало запрет на использование и разработку ракет меньшей (от 500 до 1 тыс. км) и средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) дальности, базирующихся на земле.

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Тема размещения ядерного оружия в космосе, которая беспокоит Россию, также навевает воспоминания о временах «холодной войны». Такое размещение подразумевала американская программа создания ядерного щита «Стратегическая оборонная инициатива», который мог бы перехватывать ракеты на всей траектории полета. Кроме того, эта инициатива предполагала вывод оружия в космос и поэтому получила народное название «Звездные войны».

В настоящее время обе страны ведут работу над созданием новых видов оружия, что может стать прелюдией к новой гонке вооружений. Недавно вице-премьер России Юрий Борисов заявил о создании нового высокоточного вооружения.

Речь идет о поставках российским войскам в 2018—2027 годах нового мощнейшего оружия, превосходящего лучшие зарубежные аналоги, в том числе стационарный ракетный комплекс стратегического назначения с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) «Сармат».

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В начале февраля 2018 года США обнародовали текст своей новой ядерной доктрины. В документе говорится о решимости России вернуться к статусу великой державы и гонке вооружений, а также утверждается, что Россия угрожает первой применить «ограниченный ядерный удар».

«Сегодня Россия модернизирует это (ядерное — “Газета.Ru”) оружие, а также другие стратегические системы. Еще большее беспокойство было связано с принятием Россией военных стратегий, которые предполагают достижение успеха за счет расширения ядерного потенциала. Эти события подтверждают решительность Москвы вернуться к противостоянию великих держав», — говорится в доктрине.

«Москва угрожает первой применить ограниченный ядерный удар, ошибочно ожидая, что принудительные ядерные угрозы или ограниченный первый удар могли бы парализовать США и НАТО и тем самым положить конец конфликту на условиях России», — утверждают авторы документа.

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В доктрине также содержится призыв к российским властям «понять, что ядерное первичное применение, каким бы ограниченным оно ни было, не сможет достичь своих целей, коренным образом изменить характер конфликта, и вызовет неисчислимые и невыносимые затраты для Москвы».

Несмотря на то, что Трамп заявил о готовности говорить на тему ядерного разоружения, конкретные переговоры между Россией и США на эту тему пока не начались.