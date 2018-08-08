Японцы построят новый концертный зал в Уфе

— Буквально несколько дней назад наша делегация была в Японии. Встречались с известным специалистом по проектированию концертных залов — господином Ясухисой Тойотой. Он дал согласие на то, чтобы поработать в Уфе. У нас есть план строительства нового большого концертного зала, и господин Тойота обещал помочь нам в этой работе. Собственно говоря, это тоже такой небольшой штрих, но приятный и, конечно, очень важный для нас во всех смыслах, — рассказал Хамитов.