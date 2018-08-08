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14:11 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Японцы построят новый концертный зал в Уфе

Японцы помогут со строительством нового концертного зала в Уфе. Об этом сообщает глава Башкирии Рустэм Хамитов.

Накануне руководитель региона встретился с полномочным министром посольства Японии в России Токуро Фуруя. Стороны обсудили взаимное сотрудничество.

— Буквально несколько дней назад наша делегация была в Японии. Встречались с известным специалистом по проектированию концертных залов — господином Ясухисой Тойотой. Он дал согласие на то, чтобы поработать в Уфе. У нас есть план строительства нового большого концертного зала, и господин Тойота обещал помочь нам в этой работе. Собственно говоря, это тоже такой небольшой штрих, но приятный и, конечно, очень важный для нас во всех смыслах, — рассказал Хамитов.

Кроме того, глава Башкирии отметил, что республика хотела бы перенимать опыт работы японских компаний в сферах IT, машиностроения, автомобилестроения.

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