Суд в Ростове-на-Дону возобновил следствие по делу экс-депутата Бессонова

Источник: РИА Новости

На предыдущем заседании судебное следствие было закрыто, на 8 августа были назначены прения сторон по делу.

В начале судебного заседания защитники Бессонова заявили ходатайство о возобновлении судебного следствия в связи с необходимостью предоставления новых доказательств по делу, в частности медицинских документов, исключении отдельных доказательств, а также приобщении характеристики одного из потерпевших.

«Суд постановил возобновить судебное следствие для предоставления дополнительных доказательств», — сказал судья.

По версии следствия, в декабре 2011 года Бессонов в Ростове-на-Дону организовал несогласованный митинг c более чем 100 участниками, а на требование полиции прекратить акцию депутат и другие организаторы ответили отказом. Как утверждают следователи, после попыток полицейских самостоятельно отключить звукоусиливающую аппаратуру участники митинга, включая Бессонова, устроили с ними драку.

Потерпевшими по делу были признаны двое полицейских. Максимальное наказание по статье «применение насилия в отношении представителя власти» — 10 лет лишения свободы. Сам Бессонов неоднократно отвергал обвинения и заявлял, что намерен добиваться привлечения к уголовной ответственности сотрудников полиции, которые, по его мнению, сами превысили полномочия.