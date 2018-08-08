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15:47 (мск), источник: НТА-Приволжье

Суд оштрафовал главу администрации Шатковского района Нижегородской области за несвоевременный снос расселенного аварийного дома

Постановление вступило в законную силу.

Источник: AP 2018

Как информирует прокуратура региона, несмотря на условия соглашения между администрацией района и региональным министерством строительства, о проведении мероприятий в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда администрация Шатковского района не выполнила свои обязанности в отношении расселенного дома № 1 по ул. Советской с. Понетаевка.

Прокурор Шатковского района возбудил в отношении главы администрации административное дело, оно было передано в суд. По итогам его рассмотрения глава администрации оштрафован на 10 тыс. рублей. Указанное постановление вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что не признавший дом аварийным глава поселка Мухтолово Нижегородской области оштрафован судом за бездействие.

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