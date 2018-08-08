Суд оштрафовал главу администрации Шатковского района Нижегородской области за несвоевременный снос расселенного аварийного дома

Как информирует прокуратура региона, несмотря на условия соглашения между администрацией района и региональным министерством строительства, о проведении мероприятий в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда администрация Шатковского района не выполнила свои обязанности в отношении расселенного дома № 1 по ул. Советской с. Понетаевка.