Суд оштрафовал главу администрации Шатковского района Нижегородской области за несвоевременный снос расселенного аварийного дома
Постановление вступило в законную силу.
Постановление вступило в законную силу.
Как информирует прокуратура региона, несмотря на условия соглашения между администрацией района и региональным министерством строительства, о проведении мероприятий в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда администрация Шатковского района не выполнила свои обязанности в отношении расселенного дома № 1 по ул. Советской с. Понетаевка.
Прокурор Шатковского района возбудил в отношении главы администрации административное дело, оно было передано в суд. По итогам его рассмотрения глава администрации оштрафован на 10 тыс. рублей. Указанное постановление вступило в законную силу.
Ранее сообщалось, что не признавший дом аварийным глава поселка Мухтолово Нижегородской области оштрафован судом за бездействие.