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15:52 (мск), источник: Tengrinews

Сколько госслужащих получили повышение в Казахстане

Более 2,5 тысячи казахстанских государственных служащих продвинулись по карьерной лестнице в этом году. Об этом сообщили на брифинге в Агентстве по делам госслужбы, передает Tengrinews.kz.

Директор Департамента государственной службы АДГСПК Жаркын Тлеукенов отметил, что в обществе наблюдается повышение привлекательности работы в госорганах. «На первичные ступени службы принято на 36 процентов больше человек, чем за аналогичный период прошлого года. Положительная динамика в сторону усиления принципа меритократии отмечена при продвижении госслужащих.

В этом году 2 694 госслужащих продвинулись по карьерной лестнице, что на 63 процента выше прошлогоднего показателя", — сообщил Жаркын Тлеукенов. По его словам, доля служащих с зарубежным образованием составила 981 человек. Это на 19 процентов выше прошлогоднего показателя. Директор Департамента госслужбы АДГСПК также сообщил, что в ближайшем будущем в Казахстане начнут готовить HR-специалистов. Пилотный проект могут запустить в Евразийском национальном университете.

HR-специалисты остаются одними из самых востребованных на рынке труда, что подтверждают международные исследования. Их роль в обеспечении устойчивого развития организации приобретает всю большую актуальность с учетом возрастающей конкуренции и ограниченности природных ресурсов. Как показывает международная практика, благодаря внедрению принципов HR, существенно повышается профессиональный уровень кадровых служб.
Жаркын Тлеукенов
Директор Департамента государственной службы АДГСПК

По его данным, в госорганах республики отсутствуют квалифицированные кадры в сфере HR. 46 процентов кадровиков закончили юридическую специальность, 13 процентов — педагогическую, 19 — экономическую. Остальные обучались в сфере технических, гуманитарных и иных социальных наук.

«В этой связи, по инициативе АДГСПК уже с сентября 2018 года в рамках специальности “Менеджмент” в ЕНУ начнется обучение HR-менеджеров на уровне бакалавров. Подготовка магистров предусмотрена со следующего года. Программа обучения разработана совместно с Агентством на примере рейтинговых зарубежных вузов и включает такие дисциплины, как стратегический менеджмент, управление персоналом, корпоративное управление, проектный и финансовый менеджмент, лидерство, кадровая политика и другие дисциплины. Кроме того, с целью погружения студентов в специфику кадровой работы предусмотрено прохождение ими стажировок в центральных государственных органах», — резюмировал директор Департамента госслужбы АДГСПК.

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