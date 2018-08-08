Сколько госслужащих получили повышение в Казахстане

Директор Департамента государственной службы АДГСПК Жаркын Тлеукенов отметил, что в обществе наблюдается повышение привлекательности работы в госорганах. «На первичные ступени службы принято на 36 процентов больше человек, чем за аналогичный период прошлого года. Положительная динамика в сторону усиления принципа меритократии отмечена при продвижении госслужащих.

В этом году 2 694 госслужащих продвинулись по карьерной лестнице, что на 63 процента выше прошлогоднего показателя", — сообщил Жаркын Тлеукенов. По его словам, доля служащих с зарубежным образованием составила 981 человек. Это на 19 процентов выше прошлогоднего показателя. Директор Департамента госслужбы АДГСПК также сообщил, что в ближайшем будущем в Казахстане начнут готовить HR-специалистов. Пилотный проект могут запустить в Евразийском национальном университете.

HR-специалисты остаются одними из самых востребованных на рынке труда, что подтверждают международные исследования. Их роль в обеспечении устойчивого развития организации приобретает всю большую актуальность с учетом возрастающей конкуренции и ограниченности природных ресурсов. Как показывает международная практика, благодаря внедрению принципов HR, существенно повышается профессиональный уровень кадровых служб. Жаркын Тлеукенов Директор Департамента государственной службы АДГСПК

По его данным, в госорганах республики отсутствуют квалифицированные кадры в сфере HR. 46 процентов кадровиков закончили юридическую специальность, 13 процентов — педагогическую, 19 — экономическую. Остальные обучались в сфере технических, гуманитарных и иных социальных наук.