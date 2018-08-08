«Дело БелТА»: с обысками пришли и в газету «Культура»

Обыски и задержания в связи с незаконным использованием закрытой информации государственного агентства БелТА начались утром во вторник: были задержаны несколько сотрудников портала TUT.BY и агентства БелаПАН. В среду обыски и допросы журналистов продолжились.

Так, днем в среду журналистка газеты «Культура» Дарья Амелькович сообщила о том, что с обысками пришли и к ним в редакцию. Про допросы или задержания пока не сообщается.

Ранее в среду был задержан редактор сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексей Жуков, а также главный редактор портала realt.by Владислав Кулецкий и три журналиста издания — Игорь Хмара, Мария Сорока, Елена Масловская. Обыски прошли и дома у журналистов Павла и Ольги Быковских. Также на допрос в СК был вызван основатель TUT.BY Юрий Зиссер.

Со вчерашнего дня в изоляторе временного содержания остаются главред TUT.BY Марина Золотова, редакторы портала Галина Уласик и Анна Калтыгина, журналистка Анна Ермачонок и обозреватель агентства БелаПАН Татьяна Коровенкова.