Собянин поддержал идею своих волонтеров сажать дерево в честь рождения ребенка

По словам волонтеров штаба, такая идея возникла во время сбора и обработки наказов москвичей. Как именно будет реализовываться это право пока не утверждено, однако в том числе обсуждается возможность выдачи родителям сертификата, который бы давал право на высадку дерева.
По словам волонтеров, чтобы посадить дерево в городе, необходимо получить разрешения различных инстанций, в том числе необходимо согласовать вид дерева.
«Непростой проект, должен сказать. Я согласен, идеологически это замечательный, душевный проект. Люди, которые посадят свои деревья, для них это очень важно. То, что это сделано одновременно с рождением ребенка, это, конечно, другое ощущение причастности городу дает. Давайте, как и все в городе, сделаем эксперимент, посмотрим, как это работает, наработаем опыт и будем его продвигать», — сказал Собянин.
Встреча с экспертным сообществом стала третьей в цикле круглых столов, которые проводит кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин с целью формирования своей предвыборной программы. Предыдущие две встречи были посвящены развитию сферы здравоохранения столицы, а также благоустройству каждого района города.