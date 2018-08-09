Собянин поддержал идею своих волонтеров сажать дерево в честь рождения ребенка

Источник: РИА "Новости"

По словам волонтеров штаба, такая идея возникла во время сбора и обработки наказов москвичей. Как именно будет реализовываться это право пока не утверждено, однако в том числе обсуждается возможность выдачи родителям сертификата, который бы давал право на высадку дерева.

По словам волонтеров, чтобы посадить дерево в городе, необходимо получить разрешения различных инстанций, в том числе необходимо согласовать вид дерева.

«Непростой проект, должен сказать. Я согласен, идеологически это замечательный, душевный проект. Люди, которые посадят свои деревья, для них это очень важно. То, что это сделано одновременно с рождением ребенка, это, конечно, другое ощущение причастности городу дает. Давайте, как и все в городе, сделаем эксперимент, посмотрим, как это работает, наработаем опыт и будем его продвигать», — сказал Собянин.