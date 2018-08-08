Глеб Никитин инициировал создание экспертной группы при Совете по стратегии развития Нижегородской области
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По словам Глеба Никитина, полномочия экспертной группы предусматривают подготовку предложений по улучшению инвестиционного климата с учетом лучших практик регионов России. Причем по меньшей мере половина членов экспертной группы должны быть представителями бизнеса.
«Уверен, что совместная работа власти и бизнеса позволит сформировать комфортную инвестиционную среду в Нижегородской области, трансформировать регион в территорию больших инвестиционных возможностей», — заявил Глеб Никитин.
В отборе могут принять участие собственники бизнеса или руководители предприятий, постоянно проживающие на территории Нижегородской области и желающие внести свой вклад в улучшение инвестиционного климата в регионе. Заявки принимаются до 10 августа 2018 года включительно.
Итоговый состав экспертной группы утвердят на первом заседании Совета по стратегии развития и инвестициям, которое предполагается провести в III квартале 2018 года.