Додон: Сложный период в молдо-российских отношениях может завершиться

«Пожелал Олегу Владимировичу успехов в качестве главы дипломатической миссии РФ в Кишиневе. Выразил уверенность, что совместными действиями сможем преодолеть этот непростой период в наших двусторонних отношениях. Подтвердил заинтересованность в дальнейшем развитии полномасштабного молдо-российского политического диалога на всех уровнях», — подчеркнул Додон.

Он отметил, что на ближайшие месяцы намечена плотная повестка дня в молдо-российских отношениях. Она включает визит в Молдову официальной делегации РФ во главе с зампредседателя Государственной Думы для участия во Всемирном конгрессе семей, который состоится 14—16 сентября ; Экономический форум в Кишиневе, запланированный на 20—22 сентября ; визит Патриарха Кирилла в Молдову; планируемый на октябрь официальный визит президента РМ в РФ и другие мероприятия.

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«Уверен, что все эти действия приведут к дальнейшему развитию, укреплению и расширению двустороннего сотрудничества и стратегического партнерства. У нас много общего. Наши страны связывают общая история (от Штефана Великого и Дмитрия Кантемира до сегодняшних дней, общая Победа в Великой Отечественной войне), общее настоящее (более 600 тыс. молдаван постоянно находятся в РФ, более 80% товаров агропромышленного комплекса экспортируются на российский рынок)», — написал президент.

Он выразил уверенность, что «у Молдовы и России общее будущее».

«У нас общая религия — Православная Церковь Молдовы является составной частью Русской Православной Церкви», — напомнил Додон.