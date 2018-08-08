Додон: Сложный период в молдо-российских отношениях может завершиться
Новый Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов в среду вручил верительные грамоты президенту Игорю Додону.
Новый Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов в среду вручил верительные грамоты президенту Игорю Додону.
«Пожелал Олегу Владимировичу успехов в качестве главы дипломатической миссии РФ в Кишиневе. Выразил уверенность, что совместными действиями сможем преодолеть этот непростой период в наших двусторонних отношениях. Подтвердил заинтересованность в дальнейшем развитии полномасштабного
Он отметил, что на ближайшие месяцы намечена плотная повестка дня в
«Уверен, что все эти действия приведут к дальнейшему развитию, укреплению и расширению двустороннего сотрудничества и стратегического партнерства. У нас много общего. Наши страны связывают общая история (от Штефана Великого и Дмитрия Кантемира до сегодняшних дней, общая Победа в Великой Отечественной войне), общее настоящее (более 600 тыс. молдаван постоянно находятся в РФ, более 80% товаров агропромышленного комплекса экспортируются на российский рынок)», — написал президент.
Он выразил уверенность, что «у Молдовы и России общее будущее».
«У нас общая религия — Православная Церковь Молдовы является составной частью Русской Православной Церкви», — напомнил Додон.
Олегу Васнецову 65 лет, он карьерный дипломат. В 1975 г. окончил МГИМО, в 1984 г. — Дипакадемию МИДа СССР. С 1988 по 1993 год был атташе по культуре посольства СССР, а затем — России в Болгарии. С 1996 по 2000 годы работал советником посольства России во Франции. В 2000—2003 гг. был замдиректора департамента по культурным связям и делам ЮНЕСКО, затем (в 2003—2008 гг.) — послом в Демократической Республике Конго, после чего вернулся на работу в центральный аппарат МИДа. С 2009 г. занимал пост замдиректора департамента по связям с субъектами федерации, парламентом и общественными объединениями, а в марте 2011 г. возглавил этот департамент. Владеет французским, английским и болгарским языками.