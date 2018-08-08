Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Топ-10 самых умных пород собак. Часть 2
Как девушки управляются с армейскими КАМАЗами: видео
Ричард Гир станет отцом в 69-лет
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Екатерина Климова опубликовала пикантный снимок
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Украинец не поделил турецкий пляж с русскими женщинами
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
Стэйтем с возлюбленной и Сталлоне на мировой премьере
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок
"У Вас – рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза - СМИ
СМИ поведали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
Кортни Кардашьян рассталась с молодым бойфрендом
Степаненко впервые прокомментировала развод с Евгением Петросяном
Как девушки управляются с армейскими КАМАЗами: видео
АВТОВАЗ пообещал новинку, которая «изменит всё»
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Как выглядит гостиница «Украина» изнутри: фото
Фоторепортажи
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
16Лесные пожары в Греции
18:37 (мск), источник: Noi.md

Додон: Сложный период в молдо-российских отношениях может завершиться

Новый Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов в среду вручил верительные грамоты президенту Игорю Додону.

«Пожелал Олегу Владимировичу успехов в качестве главы дипломатической миссии РФ в Кишиневе. Выразил уверенность, что совместными действиями сможем преодолеть этот непростой период в наших двусторонних отношениях. Подтвердил заинтересованность в дальнейшем развитии полномасштабного молдо-российского политического диалога на всех уровнях», — подчеркнул Додон.

Он отметил, что на ближайшие месяцы намечена плотная повестка дня в молдо-российских отношениях. Она включает визит в Молдову официальной делегации РФ во главе с зампредседателя Государственной Думы для участия во Всемирном конгрессе семей, который состоится 14—16 сентября; Экономический форум в Кишиневе, запланированный на 20—22 сентября; визит Патриарха Кирилла в Молдову; планируемый на октябрь официальный визит президента РМ в РФ и другие мероприятия.

Читайте также
Новый посол России в Молдове представил в МИД копии верительных грамот

«Уверен, что все эти действия приведут к дальнейшему развитию, укреплению и расширению двустороннего сотрудничества и стратегического партнерства. У нас много общего. Наши страны связывают общая история (от Штефана Великого и Дмитрия Кантемира до сегодняшних дней, общая Победа в Великой Отечественной войне), общее настоящее (более 600 тыс. молдаван постоянно находятся в РФ, более 80% товаров агропромышленного комплекса экспортируются на российский рынок)», — написал президент.

Он выразил уверенность, что «у Молдовы и России общее будущее».

«У нас общая религия — Православная Церковь Молдовы является составной частью Русской Православной Церкви», — напомнил Додон.

Олегу Васнецову 65 лет, он карьерный дипломат. В 1975 г. окончил МГИМО, в 1984 г. — Дипакадемию МИДа СССР. С 1988 по 1993 год был атташе по культуре посольства СССР, а затем — России в Болгарии. С 1996 по 2000 годы работал советником посольства России во Франции. В 2000—2003 гг. был замдиректора департамента по культурным связям и делам ЮНЕСКО, затем (в 2003—2008 гг.) — послом в Демократической Республике Конго, после чего вернулся на работу в центральный аппарат МИДа. С 2009 г. занимал пост замдиректора департамента по связям с субъектами федерации, парламентом и общественными объединениями, а в марте 2011 г. возглавил этот департамент. Владеет французским, английским и болгарским языками.

Все новости региона
 На границе обнаружены фальшивые водительские права
Молдаванка заняла третье место на международном конкурсе красоты
Рубль обвалился из-за запоздалой реакции на санкции
Выезд за границу закрыли 2,7 млн граждан РФ
У жены Башара Асада обнаружили рак
Установлена личность выпивавшего на Монблане россиянина
«Большую тройку» операторов оштрафуют за роуминг
Британские пабы закрываются десятками: что случится с элем
Сенат США вызвал Ассанжа для дачи показаний по российскому делу
Спорт
«Манчестер Сити» просто круче всех. Прогнозы на новый сезон АПЛ Послезавтра, 10 августа, стартует новый сезон чемпионата Англии
Hi-Tech
Что случилось с ценами в российских магазинах Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что крутой флагман теперь стоит на 50 процентов дешевле.
Авто
Первый тест нового Kia Ceed. Факты и впечатления Ceed сменил не только имя, но и характер — он стал еще более европейским
Кино
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову» Девушка, которая помогает Ольге Бузовой найти жениха в новом проекте телеканала ТНТ, раскрыла некоторые подробности предстоящей премьеры
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Власти рассказали о сносе самого жуткого долгостроя Москвы
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
5 смелых способов заплести обычный хвост Существует ли прическа более простая, чем хвост? Но даже ее (при наличии фантазии) можно неплохо (и без особого труда, что тоже важно) преобразить.
Дети
Беременная Лера Кудрявцева стала бабушкой У ведущей родился внук.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь