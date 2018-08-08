Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Язык тела кошки
Как девушки управляются с армейскими КАМАЗами: видео
Ричард Гир станет отцом в 69-лет
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Екатерина Климова опубликовала пикантный снимок
Где на самом деле крестили Иисуса ХристаОб этом до сих пор спорят ученые, политики и верующие. Одни утверждают, что это событие произошло на западном берегу Иордана, другие - на восточном
Дележ имущества со Степаненко вскрыл настоящую фамилию Петросяна
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
Стэйтем с возлюбленной и Сталлоне на мировой премьере
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок
"У Вас – рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза - СМИ
СМИ поведали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
Екатерина Климова опубликовала пикантный снимок
Елена Летучая отдыхает на Мальдивах вместе с мамой
Скандальный пост по дороге на юг: итоги проверки
«Зрелищная» полицейская погоня из Китая (видео)
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Фоторепортажи
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
16Лесные пожары в Греции
18:32 (мск), источник: Ведомости

Сенат США пригласил Ассанжа дать показания о вмешательстве России в выборы

Основатель сайта утечек Wikileaks Джулиан Ассанж приглашен сенатом США для дачи показаний о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Письмо сенатского спецкомитета по разведке, адресованное в посольство Эквадора в Лондоне, где находится Ассанж, опубликовала команда юристов Wikileaks.

Источник: AP 2018

«Уважаемый господин Ассанж, как вам известно, комитет по разведке Сената проводит двухпартийное расследование российского вмешательства в выборы в США 2016 года. Комитет просит Вас прибыть для закрытой беседы с его членами в согласованное обеими сторонами время и место», — говорится, в частности, в письме. Юристы Ассанжа заявили, что рассматривают это предложение, однако «беседа» должна «проходить в соответствии с высокими этическими стандартами».

Помимо этого, они указывают, что организация Human Rights Watch считает неправомерной экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит пожизненный срок по обвинению в шпионаже.

Накануне президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж может покинуть территорию посольства страны в Лондоне в любой момент, если при этом британская сторона будет соблюдать его права. В начале августа Bloomberg сообщил, что Ассанж может покинуть посольство Эквадора из-за проблем со здоровьем.

Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 г. Он попросил у Эквадора политическое убежище, так как опасался экстрадиции властями Швеции в США из-за деятельности в Wikileaks — в частности, публикации 700 000 секретных документов о военных действиях США в Ираке, Афганистане и дипломатических отчетов. В конце марта правительство Эквадора лишило Ассанжа связи с внешним миром, указав, что его посты в соцсетях ставят под угрозу отношения страны с Великобританией и странами ЕС.

Читайте также: Как Cambridge Analytica «взламывала выборы» по всему миру

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий
Следите за развитием темы«Russiagate»
 ЦИК одобрил три вопроса для референдума по пенсионному возрасту
«Победа» проиграла иск о бесплатной ручной клади
Рубль обвалился из-за запоздалой реакции на санкции
Выезд за границу закрыли 2,7 млн граждан РФ
У жены Башара Асада обнаружили рак
Установлена личность выпивавшего на Монблане россиянина
«Большую тройку» операторов оштрафуют за роуминг
Британские пабы закрываются десятками: что случится с элем
Спорт
«Манчестер Сити» просто круче всех. Прогнозы на новый сезон АПЛ Послезавтра, 10 августа, стартует новый сезон чемпионата Англии
Hi-Tech
Что случилось с ценами в российских магазинах Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что крутой флагман теперь стоит на 50 процентов дешевле.
Авто
Первый тест нового Kia Ceed. Факты и впечатления Ceed сменил не только имя, но и характер — он стал еще более европейским
Кино
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову» Девушка, которая помогает Ольге Бузовой найти жениха в новом проекте телеканала ТНТ, раскрыла некоторые подробности предстоящей премьеры
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Власти рассказали о сносе самого жуткого долгостроя Москвы
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Леди
5 смелых способов заплести обычный хвост Существует ли прическа более простая, чем хвост? Но даже ее (при наличии фантазии) можно неплохо (и без особого труда, что тоже важно) преобразить.
Дети
Беременная Лера Кудрявцева стала бабушкой У ведущей родился внук.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь