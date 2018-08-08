МВД предложило запретить водителям такси работать больше положенного

Источник: РИА "Новости"

По данным Минтранса, с начала года произошло 79 аварий при совершении коммерческих перевозок пассажиром автотранспортом. На ЖД-, водном и воздушном пассажирском транспорте с начала года ЧП зафиксировано не было.

Как сообщил старший инспектор по особым поручениям отдела регистрационно-экзаменационной деятельности и технадзора УГАИ МОБ МВД Павел Санкевич, ведомство предложило внести дополнения в правила перевозок пассажиров.

«В частности, предусмотрено обязательное оснащение международных автобусов устройством для контроля состояния водителей и системой предупреждения об опасности сближения с объектами, а транспорта, курсирующего между городами нашей страны, — тахографами. В УГАИ МВД приняты меры по контролю за соблюдением водителями режима труда и отдыха. Особое внимание обращено на перевозку групп детей», — отметили в МВД.

Речь, помимо прочего, идет о том, чтобы водители такси, работающих через приложения, не могли получать заказы, если работают дольше необходимого. Sputnik обратился к частным перевозчиком за комментарием этой инициативы, однако пока ответа не получил.