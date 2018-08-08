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22:23 (мск), источник: РИА Новости

США введут антироссийские санкции из-за «дела Скрипалей» 22 августа

ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. Новые санкции США из-за якобы использования РФ химоружия в Солсбери вступят в силу 22 августа, говорится в сообщении госдепартамента США в среду.

Источник: Reuters

«После истечения 15-дневного периода с момента уведомления Конгресса эти санкции вступят в силу, соответствующее уведомление будет опубликовано в Федеральном реестре предположительно 22 августа 2018 года», — говорится в сообщении.

Госдеп уточняет, что новые санкции вводятся в связи «использованием агента нервнопаралитического вещества «Новичок» в Солсбери против граждан РФ в обход международного права и Конвенции о запрете использования химоружия.

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15:42 (мск)© Ньюстюб
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