Страховщики разработают приложение для оформления аварий без ГИБДД

Источник: Российская газета

С его помощью можно будет не вызывать госавтоинспекцию, даже когда водители не согласны в обстоятельствах ДТП. Разработает это приложение Российский союз автостраховщиков. Об этом сообщил президент союза Игорь Юргенс. 1 августа Центробанк утвердил параметры таких мобильных приложений, благодаря чему, как сам союз, так и страховые компании могут создать усовершенствованные программы, которые помогут автомобилистам в ускорении и упрощении оформления аварий, а также будут максимально удобны в использовании.

Напомним, что сейчас разработанное РСА приложение «ДТП. Европротокол» уже работает. Оно внесено в правила страховой деятельности, и страховщики пользуются данными, предоставленными с помощью него. Чем же новое приложение будет отличаться от старого?

В нем авторизация и регистрация пользователя будет производиться с помощью его учетной записи на Едином портале государственных услуг. Таким образом, обеспечивается исполнение требования закона об ОСАГО об интеграции приложения с государственной Единой системой идентификации и аутентификации для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Таким образом, как сообщил Игорь Юргенс, обеспечивается более надежная защита от несанкционированного доступа к данным этого пользователя, а также предоставляется возможность оперативно использовать данные этого пользователя, ранее введенные им в систему.

Новая программа позволит вводить данные полиса ОСАГО в личный кабинет пользователя простым сканированием QR-кода. Это удобно, экономит время пользователя, гарантирует от ошибок ручного ввода.

Также приложение позволит хранить данные по нескольким полисам в личном кабинете. Это удобно для пользователей, поскольку один водитель, как правило, вписан в несколько полисов, в семье может быть несколько автомобилей.

На разработку соответствующих модулей мобильного приложения и на их внедрение потребуется 3 — 4 месяца.

Появится возможность проверки данных полиса второго участника ДТП. Если данные по полису, пришедшие из АИС ОСАГО в ответ на запрос по этому полису, будут отличаться от тех данных, которые указаны на бланке, предъявленном на месте ДТП, то это может указывать на то, что полис — поддельный. В такой ситуации следует отказаться от оформления по Европротоколу и вызвать на место происшествия ГИБДД.

Еще одно требование Центробанка заключается в том, что водитель вводит данные о поврежденных деталях и фотографирует их не только на своем автомобиле, но и на автомобиле другого участника ДТП. Это обеспечивает получение страховщиком данных о повреждениях обоих автомобилей даже в том случае, если у одного из участников ДТП нет смартфона для установки приложения или оно у него не работает.

В приложении будет предусмотрена возможность фиксации треков автомобиля. Это важно для страховщиков с целью противодействия мошенничеству, для отказов в возмещении в случае инсценированных ДТП. Но, как сообщил Игорь Юргенс, к сожалению, сейчас нет приемлемого программно-технического решения, которое обеспечивало бы и достаточную точность фиксации трека и не вызывало бы слишком большой расход аккумулятора смартфона. Но есть надежда, что такое решение появится в ближайшее время.

Как сообщил корреспонденту «РГ» исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев, по словам подрядчиков, на разработку соответствующих модулей и до их внедрения потребуется 3 — 4 месяца. А пока автовладельцы могут пользоваться действующим приложением «ДТП. Европротокол». Его данные страховые компании также принимают при авариях, в которых водители не согласны друг с другом. Для этого только в извещении о ДТП в обязательном порядке должна стоять отметка, что согласия не достигнуто. Также в четырех регионах — Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область — при оформлении по Европротоколу с использованием этого приложения можно рассчитывать на выплату в полном объеме ОСАГО, а не по лимиту 100 тысяч, который предусмотрен для Европротокола.

Игорь Юргенс также напомнил, что такое приложение не всегда необходимо. Например, если в ДТП повреждено 3 автомобиля. Или автомобилей все-таки 2, но второй участник не идет на контакт, не готов подписывать извещение о ДТП. Но вот если второй участник готов оформить ДТП без участия полиции, хотя и не согласен с тем, что вы готовы написать в извещении о ДТП, то здесь важно оформить и подписать извещение о ДТП, пометив факт наличия разногласий, сфотографировать с помощью мобильного приложения все, что требуется и передать данные. В этом случае — извещение о ДТП оформлено с указанием в нем разногласий и фотографирование выполнено, данные отправлены — страховщик может выплатить возмещение в размере до 100 тысяч рублей. Если же в извещении указано о наличии согласия водителей, извещение подписано, то и без фотографирования лимит выплаты составит те же 100 тысяч рублей, а с фотографированием — уже 400 тысяч для четырех регионов.