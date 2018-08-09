США испугались «разрушительных технологий» России

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Военный отметил необходимость нарастить Соединенным Штатам средства противодействия угрозам со стороны России. «Эти разрушительные технологии… действительно будут решающими в будущей битве, и мы должны убедиться, что тоже инвестируем в них», — сказал Ричардсон.

Адмирал добавил, что противодействие российским системам радиоэлектронной борьбы является новой составляющей для ВМС США.

В июне 2018 года американский военный аналитик Самуэль Бендетт заявил, что российские технологии радиоэлектронной борьбы опережают американские и представляют особую угрозу для США и сил НАТО в Европе.