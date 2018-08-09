Глава Приморья Андрей Тарасенко отмечает день рождения

Источник: Восток Медиа

«На определенном возрастном этапе лучше оценивается пройденный путь, а духовная зрелость и приобретенные знания, являющиеся золотым запасом деятельного и энергичного человека, позволяют смело идти навстречу новым жизненным реалиям. Сегодня на Ваши плечи легла ответственность за благополучие Приморского края. Это не только серьезная нагрузка, но и большая радость от реальной отдачи, которую приносит такая работа», — отметил спикер краевого парламента Александр Ролик в приветственном адресе.

Парламентарий подчеркнул, что у врио губернатора сложились конструктивные отношения с депутатским корпусом.

«Рад, что, уважая выбор жителей Приморского края, вы внимательно относитесь к мнению депутатов Законодательного собрания. Вы регулярно посещаете краевой парламент, где в ходе совместных встреч определяете линию взаимодействия в решении первоочередных вопросов, чтобы жизнь каждого приморца была благополучной и комфортной», Александр Ролик.

Председатель Законодательного собрания выразил уверенность, что военно-морская закалка поможет Андрею Тарасенко преодолеть трудности, а большой управленческий опыт — проявить мудрость и такт руководителя в решении сложной задачи по обеспечению устойчивого развития нашего края.