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04:27 (мск), источник: Восток Медиа

Глава Приморья Андрей Тарасенко отмечает день рождения

Председатель Законодательного собрания Приморского края от имени депутатов поздравил врио губернатора региона с юбилеем, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

«На определенном возрастном этапе лучше оценивается пройденный путь, а духовная зрелость и приобретенные знания, являющиеся золотым запасом деятельного и энергичного человека, позволяют смело идти навстречу новым жизненным реалиям. Сегодня на Ваши плечи легла ответственность за благополучие Приморского края. Это не только серьезная нагрузка, но и большая радость от реальной отдачи, которую приносит такая работа», — отметил спикер краевого парламента Александр Ролик в приветственном адресе.

Парламентарий подчеркнул, что у врио губернатора сложились конструктивные отношения с депутатским корпусом.

«Рад, что, уважая выбор жителей Приморского края, вы внимательно относитесь к мнению депутатов Законодательного собрания. Вы регулярно посещаете краевой парламент, где в ходе совместных встреч определяете линию взаимодействия в решении первоочередных вопросов, чтобы жизнь каждого приморца была благополучной и комфортной», Александр Ролик.

Председатель Законодательного собрания выразил уверенность, что военно-морская закалка поможет Андрею Тарасенко преодолеть трудности, а большой управленческий опыт — проявить мудрость и такт руководителя в решении сложной задачи по обеспечению устойчивого развития нашего края.

От имени депутатов Александр Ролик пожелал главе региона крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех делах на благо Приморья, поддержки со стороны жителей Приморского края в реализации новых интересных проектов.

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