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04:49 (мск), источник: Известия

В Госдуме предложили запретить продажу спиртого на открытых полках магазинов

Запретить продажу алкоголя на открытых полках в продуктовых магазинах предложил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Источник: Известия

«Спиртное нужно скрыть от глаз покупателей, как в свое время убрали с глаз табачные изделия — либо в отдельный зал, либо в закрытые шкафы. Не хотят так — пусть торгуют в алкомаркетах», — сказал Огуль агентству «РИА Новости».

Парламентарий считает, что доступность алкоголя в магазинах не только губительна для взрослых, но и демонстрирует плохой пример детям.

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Огуль уверен: если спиртное будет находиться в другом зале, то, например, человек с ребенком туда не пойдет.

По его словам, данный вопрос поднимался в Госдуме прошлого созыва, однако его рассмотрение было отложено.

Как писали «Известия» 2 августа, продажу алкоголя в интернете могут легализовать с 2019 года.

Как хотят ограничить продажу алкоголя
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