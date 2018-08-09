В Госдуме предложили запретить продажу спиртого на открытых полках магазинов

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«Спиртное нужно скрыть от глаз покупателей, как в свое время убрали с глаз табачные изделия — либо в отдельный зал, либо в закрытые шкафы. Не хотят так — пусть торгуют в алкомаркетах», — сказал Огуль агентству «РИА Новости».

Парламентарий считает, что доступность алкоголя в магазинах не только губительна для взрослых, но и демонстрирует плохой пример детям.

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Огуль уверен: если спиртное будет находиться в другом зале, то, например, человек с ребенком туда не пойдет.

По его словам, данный вопрос поднимался в Госдуме прошлого созыва, однако его рассмотрение было отложено.