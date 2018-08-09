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05:50 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Кибертрофированное сознание

США боятся кибератак, но отказываются бороться с ними вместе с Россией.

Источник: AP 2018

Как стало известно «Ъ», Россия предлагала США сотрудничество в сфере предотвращения кибератак на критическую инфраструктуру (электростанции, системы управления водоснабжением и транспортом, больницы, банки и так далее). Соответствующее положение было включено в совместное заявление президентов двух стран, подготовленное российской стороной к принятию на саммите в Хельсинки. Более того, Москва предложила Вашингтону внести в документ пункт о недопустимости «дестабилизирующих действий в отношении внутренних политических процессов, включая выборы». Вашингтон, однако, от этих инициатив отказался.

О том, что Москва предложила Вашингтону сотрудничать для предотвращения компьютерных диверсий в отношении объектов критической инфраструктуры двух стран, «Ъ» рассказали два информированных источника с российской стороны и подтвердил один американский. По словам собеседников «Ъ», эта тема обсуждалась официальными лицами РФ и США в рамках подготовки первого полноформатного саммита президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшегося 16 июля в Хельсинки.

Пункт о необходимости взаимодействия в области защиты критической инфраструктуры был включен в проект двухстраничного совместного заявления глав государств, подготовленный российской стороной.

О том, что такой документ планируется предложить к подписанию двум президентам, незадолго до встречи в Хельсинки рассказал помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Он объяснил, что в документе должны были быть «обрисованы дальнейшие шаги сторон и в плане улучшения двусторонних отношений, и в плане совместных действий на международной арене» (см. «Ъ» от 9 июля).

По словам источников «Ъ», в проекте заявления среди целого ряда других инициатив содержался и пункт о сотрудничестве в киберпространстве.

В нем, в частности, предлагалось «направить работу ответственных российских и американских государственных органов на принятие совместных и параллельных мер по недопущению дестабилизирующих действий в отношении критической инфраструктуры» двух стран. Под «критической инфраструктурой» подразумеваются объекты и сферы, от чьей бесперебойной работы зависят здоровье, безопасность и благосостояние граждан. Атаки на такую инфраструктуру могут привести к существенному гуманитарному и экономическому ущербу.

К объектам критической инфраструктуры, как правило, относят правительственные органы, электростанции и АЭС, системы водоснабжения и управления транспортом, больницы, финансовый сектор и так далее.

Напомним, в 2013 году РФ и США подписали первый в мире пакет межправительственных соглашений о мерах доверия в информационном пространстве. Документами, в частности, было предусмотрено создание горячей линии по предотвращению угрозы перерастания киберинцидентов в серьезные конфликты. Впервые горячая линия была задействована в ходе зимней Олимпиады 2014 года в Сочи, когда в отношении критической инфраструктуры РФ была предпринята мощная кибератака и у российских специалистов возникли подозрения, что злоумышленники действуют с территории США. Какие именно объекты были атакованы, не сообщалось, но угрозу благодаря горячей линии удалось оперативно купировать. В рамках тех межправсоглашений также было создано несколько каналов обмена информацией.

Однако в Москве изначально считали, что этих договоренностей мало. В июле 2017 года в Гамбурге, в ходе своей первой встречи с новым президентом США Дональдом Трампом Владимир Путин предложил продолжить работу над расширением взаимодействия в киберпространстве. Глава Белого дома сначала публично заявил о поддержке этой инициативы, однако позже — из-за резко негативной реакции Конгресса — отрекся от своих слов.

Не удалось добиться реального прогресса и сейчас: американская сторона сначала согласилась рассмотреть возможность принятия по итогам переговоров в Хельсинки совместного заявления, но потом от этой идеи отказалась.

Собеседник «Ъ» в госструктурах США пояснил: в Вашингтоне сочли, что на данном этапе подписание каких-либо бумаг будет «контрпродуктивным».

Тем временем источники американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) в администрации президента США на днях сообщили, что в ведомстве разрабатывают дополнительные меры по противодействию хакерским атакам на критическую инфраструктуру страны. В первую очередь это касается атак, которые спонсируют власти других государств.

Угрозу для американских объектов, по данным собеседников издания, представляют Россия, Китай, Иран и Северная Корея.

Усиленную защиту критической инфраструктуры в США стали разрабатывать в связи с масштабными атаками на энергетические объекты страны в прошлом году. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США утверждает, что на протяжении 2017 года хакерская группировка, известная как Energetic Bear и Dragonfly, проникала в системы управления нескольких сотен американских компаний, которые обслуживают энергосистемы всей страны.

Как следует из публикации WSJ, группировка связана с российскими властями.

Хакеры, по данным МВБ, завладели информацией о принципах работы инфраструктуры и получили возможность отключить подачу энергии потребителям. По данным министерства, атаки продолжаются и до сих пор, а источники WSJ сообщают, что в июне этого года советники Дональда Трампа всерьез обсуждали план действий на случай, если из-за кибератак в стране произойдет «катастрофическое отключение электричества».

Между тем как Россия, так и США к критической инфраструктуре относят в том числе и электронные ресурсы, связанные с проведением выборов. По данным «Ъ», в проекте заявления президентов также содержалось предложение принимать «совместные меры для недопустимости использования киберпространства с целью дестабилизации внутренних политических процессов, включая выборы».

Напомним, американские законодатели и спецслужбы обвиняют Россию во вмешательстве в президентские выборы в США, осуществленном как раз при помощи кибертехнологий. За несколько дней до саммита в Хельсинки американские источники говорили «Ъ»: Вашингтону крайне важно, чтобы Москва как минимум дала гарантии невмешательства в намеченные на ноябрь промежуточные выборы в Конгресс США, а в идеале так или иначе признала бы свою причастность к попыткам повлиять на президентские выборы 2016 года (тогда все опрошенные «Ъ» были убеждены: никаких признаний Кремль делать не будет). Однако, как теперь уточняют источники «Ъ», на совместные шаги по недопущению вмешательства в будущие выборы Москва была готова. Не готов оказался Вашингтон.

Елена Черненко, Екатерина Мареева

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