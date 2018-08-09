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04:37 (мск), источник: Baikal-info.ru

Зарплаты бюджетников Иркутской области должны стать самыми высокими в Сибири — С. Левченко

Зарплаты бюджетников Иркутской области должны стать самыми высокими в Сибири.

Источник: РИА "Новости"

Зарплаты бюджетников Иркутской области должны стать самыми высокими в Сибири. Об этом 8 августа 2018 года сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на заявление губернатора Сергея Левченко на первом выездном заседании государственного комитета по планированию социально-экономического развития региона, которое прошло в Усолье-Сибирском. По его словам, в регионе разрабатывают пятилетний план развития, предполагается, что он начнёт действовать с 2019 года. Первой его задачей губернатор считает рост зарплат бюджетников.

С 2019 года врачам, учителям, некоторым другим категориям работников бюджетной сферы будет производиться ежегодная единовременная выплата. В 2019 году — 10 тыс. рублей, в 2020 году — 20 тыс. рублей и далее в таком же объеме каждый год. По словам губернатора, сейчас прорабатывают механизма выплат, конкретное решение будет принято до конца августа 2018 года.

Сергей Левченко отметил, что с конца 2017 года в бюджетной сфере произошло сближение размеров заработных плат низкооплачиваемых, средне- и высокооплачиваемых специалистов. Причина этого — решение Конституционного суда Российской Федерации об увеличении заработных плат с учетом северных надбавок. Оно было вынесено 7 декабря, когда уже был принят бюджет Иркутской области на 2018 год, где прописаны все расходы и доходы региона. На изменение заработных плат бюджетников согласно решению Конституционного суда региону потребовалось найти 3,5 млрд рублей. Эта задача была решена, но возникло сближение заработных плат различных категорий бюджетных работников.

«На нашей территории, чтобы сохранить разрыв между заработными платами различных категорий бюджетников, нужны немалые средства. Только по образованию нужно порядка трёх миллиардов рублей, а у нас ведь есть ещё медицина, культура, социальная сфера. Мы буквально вчера рассматривали эту ситуацию. По результатам работы за год будем смотреть, как по частям максимально справедливо этот разрыв устранить», — сказал Губернатор Сергей Левченко.

Еще одной задачей, которую необходимо решить в Иркутской области, губернатор назвал преодоление социальных разрывов и сокращение бедности. Варианты решения проблемы прорабатывают при формировании пятилетнего плана развития региона.

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