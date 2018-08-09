Зарплаты бюджетников Иркутской области должны стать самыми высокими в Сибири — С. Левченко
Зарплаты бюджетников Иркутской области должны стать самыми высокими в Сибири.
Зарплаты бюджетников Иркутской области должны стать самыми высокими в Сибири.
Зарплаты бюджетников Иркутской области должны стать самыми высокими в Сибири. Об этом 8 августа 2018 года сообщает
С 2019 года врачам, учителям, некоторым другим категориям работников бюджетной сферы будет производиться ежегодная единовременная выплата. В 2019 году — 10 тыс. рублей, в 2020 году — 20 тыс. рублей и далее в таком же объеме каждый год. По словам губернатора, сейчас прорабатывают механизма выплат, конкретное решение будет принято до конца августа 2018 года.
«На нашей территории, чтобы сохранить разрыв между заработными платами различных категорий бюджетников, нужны немалые средства. Только по образованию нужно порядка трёх миллиардов рублей, а у нас ведь есть ещё медицина, культура, социальная сфера. Мы буквально вчера рассматривали эту ситуацию. По результатам работы за год будем смотреть, как по частям максимально справедливо этот разрыв устранить», — сказал Губернатор Сергей Левченко.
Еще одной задачей, которую необходимо решить в Иркутской области, губернатор назвал преодоление социальных разрывов и сокращение бедности. Варианты решения проблемы прорабатывают при формировании пятилетнего плана развития региона.