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07:29 (мск), источник: НИА Иркутск

Открыта регистрация на участие в III Братском экономическом форуме

Иркутская область, НИА-Байкал — На официальном сайте Братского экономического форума открыта регистрация на участие в форуме.

Источник: Reuters

Заявки будут принимать до 5 сентября включительно, однако организаторы настоятельно рекомендуют желающим разместить выставочную экспозицию не затягивать с заявкой — выставочные павильоны пользуются большим спросом и места для размещения могут закончиться раньше. В прошлом году все доступные места были заняты за 10 дней с момента начала регистрации.

Участников форума в этом году ждут выступления спикеров федерального и регионального уровня, 15 часов мастер-классов и лекций для представителей бизнеса и муниципалитетов, площадка для установления новых бизнес-контактов, ярмарка-продажа продукции местных товаропроизводителей, сообщает пресс-служба администрации города.

Третий Братский экономический форума состоится 20—21 сентября в ТКЦ «Братск-АРТ».

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