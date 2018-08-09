Открыта регистрация на участие в III Братском экономическом форуме

Заявки будут принимать до 5 сентября включительно, однако организаторы настоятельно рекомендуют желающим разместить выставочную экспозицию не затягивать с заявкой — выставочные павильоны пользуются большим спросом и места для размещения могут закончиться раньше. В прошлом году все доступные места были заняты за 10 дней с момента начала регистрации.