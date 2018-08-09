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10:45 (мск), источник: Губерния онлайн

Глава МЧС Евгений Зиничев приехал в Хабаровск из-за паводка

Начальник спасательного ведомства отметил, что оперативные службы региона не должны расслабляться.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 9 августа, в Хабаровск прибыл глава МЧС Евгений Зиничев. Он намерен лично проконтролировать паводковую обстановку в регионе. По словам министра, оперативные службы края должны быть готовы к неблагоприятному развитию событий, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу краевого ГУ МЧС.

Напомним, что гребень паводка уже прошел через Хабаровск и сместился в сторону Нанайского района. Сегодня уровень Амура у краевой столицы, по информации khabmeteo.ru, составляет 474 сантиметра.

Гидрологическую обстановку представители МЧС и региональные власти обсудили на заседании рабочей группы правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС. Сейчас в крае подтоплено около 230 дач, большинство из которых находится на островной территории Хабаровска. Также вода залила два участка дорог местного значения в Хабаровском и Нанайском районах.

«В целом к прохождению паводка мы подготовились хорошо, дополнительных сил и средств не требуется. Гидрометцентр предоставлял точные прогнозы уровня воды, что позволило работать на упреждение. Сегодня необходимо продолжать мониторинг ситуации, вплоть до прохождения гребня паводка у Комсомольска-на-Амуре и Николаевска-на-Амуре», — заявил губернатор края Вячеслав Шпорт.

Глава МЧС Евгений Зиничев подчеркнул, что службы края по-прежнему должны быть готовы к неблагоприятным погодным условиям: в августе-сентябре для региона характерны циклоны, поэтому риск возникновения дождевых паводков еще существует.

Сейчас спасатели продолжают работать в режиме повышенной готовности.

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