Глава МЧС Евгений Зиничев приехал в Хабаровск из-за паводка
Начальник спасательного ведомства отметил, что оперативные службы региона не должны расслабляться.
Начальник спасательного ведомства отметил, что оперативные службы региона не должны расслабляться.
Сегодня, 9 августа, в Хабаровск прибыл глава МЧС Евгений Зиничев. Он намерен лично проконтролировать паводковую обстановку в регионе. По словам министра, оперативные службы края должны быть готовы к неблагоприятному развитию событий, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Напомним, что гребень паводка уже прошел через Хабаровск и сместился в сторону Нанайского района. Сегодня уровень Амура у краевой столицы, по информации khabmeteo.ru, составляет 474 сантиметра.
«В целом к прохождению паводка мы подготовились хорошо, дополнительных сил и средств не требуется. Гидрометцентр предоставлял точные прогнозы уровня воды, что позволило работать на упреждение. Сегодня необходимо продолжать мониторинг ситуации, вплоть до прохождения гребня паводка у
Глава МЧС Евгений Зиничев подчеркнул, что службы края
Сейчас спасатели продолжают работать в режиме повышенной готовности.