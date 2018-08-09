Кто пройдет в гордуму Екатеринбурга VII созыва — первые итоги

Эксперт в области политтехнологий Платон Маматов подвел промежуточные итоги предвыборной кампании в Екатеринбургскую городскую думу VII созыва. Основываясь на различных рейтингах, специалист назвал имена будущих парламентариев и лидирующих партий. Выводы не удивили, сообщает в четверг, 9 августа, «АиФ-Урал».

Экспертное мнение было составлено на основе интернет-проекта «Муниципальные выборы в Екатеринбурге 2018», где за основу рейтинга были взяты упоминаемость кандидатов в СМИ, экспертные рейтинги и онлайн-голосование. «До конца выборов остался месяц. Тем не менее, почти все победители предвыборной гонки определены уже сейчас. У их оппонентов практически нет шансов переломить ситуацию в свою пользу», — отметил специалист.

Согласно полученным данным, большинство мандатов в парламенте получит партия «Единая Россия». Их количество составит от 24 до 26. Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) получит 4 мандата. Вместе с ними 3 мандата перейдет к представителям Либерально-демократической партии (ЛДПР), а «справедливоросы» получат от 2 до 4 мандатов. Внизу рейтинга располагаются «Партия пенсионеров» (получит 1 мандат), а также «Яблоко» и «Гражданская платформа». Последние по предварительным итогам вообще останутся без мест в городской думе.

Читайте также На выборах в ЕГД примут участие 7 партий и 115 кандидатов

В то же время по одномандантым округам «единоросы» получат 49% (9 мандатов), КПРФ — 21% (4 мандата), «Справедливая Россия» и ЛДПР — по 10% (по 2 мандата), «Партия пенсионеров» — около 6% (1 мандат).

Наиболее вероятные победители на муниципальных выборах в Екатеринбурге 2018.

Одномандатные округа.

№ 1 — Ирина Овчинникова № 2 — Сергей Мелехин (ближайший претендент — Олег Забродин)№ 3 — Олег Кагилёв № 4 — Александр Мяконьких, Александр Колесников № 5 — Виктор Тестов № 6 — Михаил Матвеев № 7 — Владимир Крицкий № 8 — Григорий Вихарев № 9 — Елена Дерягина (ближайший претендент — Виталий Чачин) № 10 — Николай Смирнягин № 11 — Павел Пустозёров (ближайший претендент — Михаил Плешаков) № 12 — Виктор Карташёв № 13 — Александр Найданов № 14 — Игорь Володин № 15 — Алексей Вихарев № 16 — Дмитрий Сергин № 17 — Елена Бондаренко № 18 — Анатолий Шарапов.

Партийные списки

«Единая Россия». Тимофей Жуков, Анастасия Немец, Николай Воронин, и ещё от четырёх до шести кандидатов.

КПРФ. Римма Скоморохова, Сергей Шадрин, и ещё два кандидата.

ЛДПР. Антон Гусев и ещё один кандидат.

«Справедливая Россия». Антон Швалёв и Александр Караваев.

«Партия Пенсионеров». Юрий Дозорец.