Кто пройдет в гордуму Екатеринбурга VII созыва — первые итоги
Эксперты подвели промежуточные итоги предвыборной кампании.
Эксперты подвели промежуточные итоги предвыборной кампании.
Эксперт в области политтехнологий Платон Маматов подвел промежуточные итоги предвыборной кампании в Екатеринбургскую городскую думу VII созыва. Основываясь на различных рейтингах, специалист назвал имена будущих парламентариев и лидирующих партий. Выводы не удивили, сообщает в четверг, 9 августа, «АиФ-Урал».
Экспертное мнение было составлено на основе
Согласно полученным данным, большинство мандатов в парламенте получит партия «Единая Россия». Их количество составит от 24 до 26. Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) получит 4 мандата. Вместе с ними 3 мандата перейдет к представителям
В то же время по одномандантым округам «единоросы» получат 49% (9 мандатов), КПРФ — 21% (4 мандата), «Справедливая Россия» и ЛДПР — по 10% (по 2 мандата), «Партия пенсионеров» — около 6% (1 мандат).
Наиболее вероятные победители на муниципальных выборах в Екатеринбурге 2018.
Одномандатные округа.
№ 1 — Ирина Овчинникова № 2 — Сергей Мелехин (ближайший претендент — Олег Забродин)№ 3 — Олег Кагилёв № 4 — Александр Мяконьких, Александр Колесников № 5 — Виктор Тестов № 6 — Михаил Матвеев № 7 — Владимир Крицкий № 8 — Григорий Вихарев № 9 — Елена Дерягина (ближайший претендент — Виталий Чачин) № 10 — Николай Смирнягин № 11 — Павел Пустозёров (ближайший претендент — Михаил Плешаков) № 12 — Виктор Карташёв № 13 — Александр Найданов № 14 — Игорь Володин № 15 — Алексей Вихарев № 16 — Дмитрий Сергин № 17 — Елена Бондаренко № 18 — Анатолий Шарапов.
Партийные списки
Эксперты связывают полученную картинку с лидерством «Единой России» с тем, что в данном случае задействован мощный административный ресурс, а проведенные в июне праймериз позволили партии начать раннюю предвыборную кампанию. В то же время главным козырем у КПРФ является протест против пенсионной реформы, а у ЛДПР — личность их лидера Владимира Жириновского. По мнению экспертов, низкая позиция «Справедливой России» связана с запоздавшей предвыборной кампанией. В то же время вылет из гонки «Яблоко» и «Гражданской платформы» связан с полным отсутсвием кампании. «“Яблоко” ведёт агитацию исключительно в интернете, и не предложило никакой содержательной повестки. “Гражданская платформа” не ведёт агитации вообще», — заключает политтехнолог.