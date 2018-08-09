Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
НАТО дорого обошелся ошибочный пуск ракеты по Эстонии
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
В Госдуме предложили отменить домашние задания
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Екатерина Климова опубликовала пикантный снимок
Вокруг российских футболистов вспыхнул скандал Присвоение звания заслуженного мастера спорта игрокам футбольной сборной вызвало недоумение у других спортсменов
Украинец не поделил турецкий пляж с русскими женщинами
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
Домогаров и Зудина снялись вместе в сериале
Стэйтем с возлюбленной и Сталлоне на мировой премьере
Родила и бросила пить: как живет уехавшая из России Ветлицкая
“Плюс сто кг”: Жена Овечкина позирует в купальнике
56-летняя Мэг Райан показала стройную фигуру
Екатерина Климова опубликовала пикантный снимок
Скандальный пост по дороге на юг: итоги проверки
«Зрелищная» полицейская погоня из Китая (видео)
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Как выглядит гостиница «Украина» изнутри: фото
Фоторепортажи
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
10:54 (мск), источник: BFM.ru

Мэр Москвы оценил работу своего предшественника

Москва при мэре Юрии Лужкове относительно безболезненно пережила переход от советского периода к развитому капитализму, и это дорогого стоит, сообщил действующий мэр столицы Сергей Собянин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, размещенном в его соцсетях.

Источник: РИА "Новости"
Я считаю, что те, кто ругает своих предшественников, есть такое не очень красивое слово, — импотенты. Это импотенты, которые сами ничего сделать не могут, и для них панацея как-то себя показать — это критиковать всех направо и налево, в том числе и своего предшественника.
Сергей Собянин
Действующий мэр столицы
Новость
Лужков не поддерживает ни одного из кандидатов в мэры на выборах в сентябре

Мэр отметил, что многие люди, которые профессионально занимаются «критиканством», не предлагают ничего конструктивного в ответ.

«Чтобы критиковать того же Лужкова, нужно тогда прожить жизнь рядом с ним, пережить начало перестройки, пережить попытку захвата власти в стране, пережить многое, чего мы сегодня и близко не переживаем, и тогда сказать, прав он или не прав. Он пережил с городом огромную трансформацию от советского периода до развитого капитализма. Это очень болезненная трансформация, это очень серьезные изменения. То, что город с ним прошел это относительно безболезненно, дорогого стоит», — поделился мэр мнением о своем предшественнике.

В сентябре 2010 года занимавший в тот момент пост президента РФ Дмитрий Медведев снял Лужкова с поста мэра Москвы «в связи с утратой доверия». Лужков занимал пост столичного градоначальника более 18 лет.

Все новости региона
Кем был Михаил Хачатурян, которого убили дочери: странные факты
США введут санкции против России в два этапа
Курс доллара побил рекорд ноября 2016 года
В атмосфере Земли зафиксировали гигантскую аномалию
Житель Белгорода обналичил 8 млрд рублей и попал в тюрьму
Рубль обвалился из-за запоздалой реакции на санкции
Отдых в Турции может подешеветь еще сильнее
Смешные деньги: Петросян богаче британских шутников
Спорт
«Спартак» не меняется. О поражении в Салониках «Спартак», забив два быстрых гола, уступил греческому ПАОК — 2:3. Как такое могло случиться?
Hi-Tech
Что случилось с ценами в российских магазинах Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что крутой флагман теперь стоит на 50 процентов дешевле.
Авто
Первый тест нового Kia Ceed. Факты и впечатления Ceed сменил не только имя, но и характер — он стал еще более европейским
Кино
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову» Девушка, которая помогает Ольге Бузовой найти жениха в новом проекте телеканала ТНТ, раскрыла некоторые подробности предстоящей премьеры
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Власти рассказали о сносе самого жуткого долгостроя Москвы
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Леди
Шишкова, Грэм – кому из звезд срочно нужно худеть (мнение эксперта) Звезды часто уходят в две крайности: худеют так, что на них смотреть больно, или пропагандируют полноту, которая уже грозит серьезными проблемами со здоровьем
Дети
Депутат Госдумы предложил отменить домашние задания для школьников От школьных домашних заданий необходимо отказаться из-за их ненужности. 
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь