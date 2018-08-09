Мэр Москвы оценил работу своего предшественника

Я считаю, что те, кто ругает своих предшественников, есть такое не очень красивое слово, — импотенты. Это импотенты, которые сами ничего сделать не могут, и для них панацея как-то себя показать — это критиковать всех направо и налево, в том числе и своего предшественника.

«Чтобы критиковать того же Лужкова, нужно тогда прожить жизнь рядом с ним, пережить начало перестройки, пережить попытку захвата власти в стране, пережить многое, чего мы сегодня и близко не переживаем, и тогда сказать, прав он или не прав. Он пережил с городом огромную трансформацию от советского периода до развитого капитализма. Это очень болезненная трансформация, это очень серьезные изменения. То, что город с ним прошел это относительно безболезненно, дорогого стоит», — поделился мэр мнением о своем предшественнике.