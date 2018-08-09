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13:38 (мск), источник: "Российская газета"

Инженерная бригада ЦВО получила робота-сапера

Робот-сапер «Кобра-1600» впервые поступил в инженерную бригаду Центрального военного округа по гособоронзаказу.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Комплекс предназначен для дистанционного обезвреживания бомб. С помощью телекамер и навесного оборудования он проводит визуальную разведку, поиск и первичную диагностику внушающих подозрение предметов.

«Для эвакуации обезвреженных взрывных устройств робот экипирован спецконтейнерами. Кроме того он используется для доступа к потенциально опасным объектам», — подчеркнули в пресс-службе ЦВО. Выдвижная стрела с захватом позволяет поднимать и перемещать грузы весом до 25 килограммов.

Управлять комплексом можно как по кабелю, так и по радиоканалу — решающим фактором в данном случае является обстановка. Робот можно работать непрерывно от четырех до восьми часов, а гусеничная платформа позволяет ему преодолевать пороги высотой 160 миллиметров и водные преграды глубиной до 120 миллиметров.

Устройство относится к категории так называемых «легких роботов»: вес «Кобры-1600» составляет 62 килограмма, размеры в транспортном положении — 850 на 420 на 550 миллиметров. Первыми, напомним, новейших роботов получили саперы Западного военного округа.

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