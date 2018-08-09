Глеб Никитин рассказал о будущем виадука над Петряевским переездом

8 августа Глеб Никитин встретился с жителями Автозаводского района. На встрече обсуждался вопрос строительства виадука над Петряевским переездом. Местных жителей интересовало, почему виадук, изначально заявленный в проекте, так и не был построен.

«Проектная документация у нас есть, но ее необходимо было согласовывать с закройщиком высокоскоростной магистрали (ВСМ)», — отметил, отвечая на вопрос, Глеб Никитин. «После того, как был разработан проект магистрали, проект виадука потребовал корректировки. Сейчас вносятся необходимые изменения. Решение по строительству будет приниматься одновременно с решением по строительству ВСМ. Это уже не за горами, ориентировочно в ближайшие два года», — добавил глава региона.