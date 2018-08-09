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10:47 (мск), источник: Нижегородская правда

Глеб Никитин рассказал о будущем виадука над Петряевским переездом

Вопрос о строительстве виадука был поднят на встрече с жителями Автозаводского района.

Источник: РИА "Новости"

8 августа Глеб Никитин встретился с жителями Автозаводского района. На встрече обсуждался вопрос строительства виадука над Петряевским переездом. Местных жителей интересовало, почему виадук, изначально заявленный в проекте, так и не был построен.

«Проектная документация у нас есть, но ее необходимо было согласовывать с закройщиком высокоскоростной магистрали (ВСМ)», — отметил, отвечая на вопрос, Глеб Никитин. «После того, как был разработан проект магистрали, проект виадука потребовал корректировки. Сейчас вносятся необходимые изменения. Решение по строительству будет приниматься одновременно с решением по строительству ВСМ. Это уже не за горами, ориентировочно в ближайшие два года», — добавил глава региона.

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