Глава Нижегородской области Глеб Никитин вошел в совет директоров ПАО «ГАЗ»
Глава Нижегородской области Глеб Никитин вошел в совет директоров ПАО «ГАЗ». Об этом сообщается в официальных документах общества.
Глава Нижегородской области Глеб Никитин вошел в совет директоров ПАО «ГАЗ». Об этом сообщается в официальных документах общества.
Согласно информации, внеочередное собрание акционеров ПАО «ГАЗ» 8 августа 2018 года утвердило новый состав совета директоров. В него также вошли, генеральный директор корпорации «Русские машины» Манфред Айбек, председатель совета директоров корпорации «Русские машины» Зигфрид Вольф, член совета директоров корпорации «Русские машины» Клаус Петер Пауль Кооб, президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин, а также Илья Важенин, Вадим Гераскин, Анна Козлова и Ирина Пустограева. Также акционеры утвердили новую редакцию устава общества и положение о совете директоров ПАО «ГАЗ» в новой редакции.
Напомним, в феврале Никитин и