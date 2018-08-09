Глава Нижегородской области Глеб Никитин вошел в совет директоров ПАО «ГАЗ»

Согласно информации, внеочередное собрание акционеров ПАО «ГАЗ» 8 августа 2018 года утвердило новый состав совета директоров. В него также вошли, генеральный директор корпорации «Русские машины» Манфред Айбек, председатель совета директоров корпорации «Русские машины» Зигфрид Вольф, член совета директоров корпорации «Русские машины» Клаус Петер Пауль Кооб, президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин, а также Илья Важенин, Вадим Гераскин, Анна Козлова и Ирина Пустограева. Также акционеры утвердили новую редакцию устава общества и положение о совете директоров ПАО «ГАЗ» в новой редакции.

Напомним, в феврале Никитин и экс-губернатор Нижегородской области Шанцев были включены в список кандидатов в состав совета директоров ПАО «ГАЗ». По итогам общего годового собрания акционеров, прошедшего в июне, Шанцев вошел в состав совета директоров, Никитин — нет. В список кандидатур, предложенный для внеочередного собрания акционеров, Шанцев включен не был.