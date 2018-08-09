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15:28 (мск), источник: Apiural.ru

Евгений Куйвашев осмотрел реконструированную территорию возле здания управления дороги

В 2018 году была благоустроена территория вдоль улицы Печерской, рядом с Управлением дороги.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Активная позиция социально ответственных организаций и предприятий Свердловской области способствует выполнению установок президента РФ по созданию для жителей комфортной городской среды.

С одним из примеров эффективного взаимодействия власти и бизнеса в этом направлении 9 августа ознакомился губернатор Евгений Куйвашев, который вместе с начальником Свердловской железной дороги Алексеем Мироновым осмотрел реконструированную территорию возле здания управления дороги. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

В 2017 году железной дорогой были проведены работы по благоустройству сквера вдоль улицы Челюскинцев, который сейчас носит имя архитектора Константина Бабыкина. В 2018 году была благоустроена территория вдоль улицы Печерской, рядом с Управлением дороги.

За счет средств железной дороги была проведена реконструкция коммунальных сетей, площадь выложили тротуарной плиткой, были обустроены удобные лестницы и пандусы, заменены бордюры, установлены скамейки и урны, разбиты цветники и газоны, высажены деревья и кустарники. Кроме того, по периметру появилось освещение.

Алексей Миронов рассказал Евгению Куйвашеву и об открытом в июле в сквере по улице Печерской памятнике «Железные дороги в истории России». На барельефе отражены ключевые вехи развития страны и становления железнодорожного транспорта, представлены государственные деятели, внесшие значительный вклад в развитие отрасли, собирательные образы людей различных эпох. Левая часть памятника посвящена зарождению и развитию железных дорог в Российской Империи, центральная часть отражает историю железных дорог советского периода, а правая часть посвящена настоящему времени. С инициативой создания памятника и благоустройства, напомним, выступили ветераны-железнодорожники.

Евгений Куйвашев назвал партнерство с СвЖД эффективным механизмом социального, промышленного и научного роста. РЖД является одним из крупнейших налогоплательщиков региона и вместе с региональными властями реализует очень важные для людей проекты. Создание рекреационной зоны возле управления дороги, уверен глава региона, оценят жители близлежащих домов и гости города. Проект является весомым вкладом в реализацию программы создания комфортной городской среды.

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