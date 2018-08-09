Президент назначил выборы сенаторов от Шымкента
Они пройдут 5 октября 2018 года.
Они пройдут 5 октября 2018 года.
Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Указ о назначении выборов депутатов Сената от Шымкента, сообщила
В соответствии с подпунктом 2) статьи 44, пунктом 2 статьи 50 Конституции Республики Казахстан, подпунктом 2) пункта 1 статьи 69, статьей 129 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» и Указом Президента Республики Казахстан от 19 июня 2018 года № 702 «О некоторых вопросах
1. Назначить на 5 октября 2018 года выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от города Шымкента.
2. Установить, что проведение голосования, установление итогов выборов и определение срока полномочий депутатов Сената Парламента Республики Казахстан осуществляются в соответствии со статьей 129 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».
3. Правительству Республики Казахстан, акиму города Шымкента принять меры по организационному,
4. Настоящий Указ вводится в действие со дня первого официального опубликования.
Президент.
Республики Казахстан Н. Назарбаев.
Астана, Акорда, 9 августа 2018 года.