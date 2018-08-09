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16:35 (мск), источник: Zakon.kz

Президент назначил выборы сенаторов от Шымкента

Они пройдут 5 октября 2018 года.

Источник: Zakon.kz

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Указ о назначении выборов депутатов Сената от Шымкента, сообщила пресс-служба Акорды. Zakon.kz публикует полный текст документа.

В соответствии с подпунктом 2) статьи 44, пунктом 2 статьи 50 Конституции Республики Казахстан, подпунктом 2) пункта 1 статьи 69, статьей 129 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» и Указом Президента Республики Казахстан от 19 июня 2018 года № 702 «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 5 октября 2018 года выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от города Шымкента.

2. Установить, что проведение голосования, установление итогов выборов и определение срока полномочий депутатов Сената Парламента Республики Казахстан осуществляются в соответствии со статьей 129 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

3. Правительству Республики Казахстан, акиму города Шымкента принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от города Шымкента.

4. Настоящий Указ вводится в действие со дня первого официального опубликования.

Президент.

Республики Казахстан Н. Назарбаев.

Астана, Акорда, 9 августа 2018 года.

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