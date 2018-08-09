Президент поручил внедрить принцип «кто загрязняет, тот и платит»

Постановлением главы нашего государства «О мерах по кардинальному совершенствованию и развитию системы обращения с отходами на 2017−2021 годы» от 21 апреля 2017 года в этой сфере, которая прежде была недостаточно упорядоченной, сформирована единая система.

За минувшие 7 месяцев текущего года предприятиям «Тоза худуд, организованным в системе Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды, удалось получить доход в 49 миллиардов сумов. На местах строятся предприятия по переработке отходов. К концу года ожидается доведение уровня охвата населения услугами по вывозу отходов до 62 процентов.

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Отмечалось, что несмотря на это, проводимой в данном направлении работы не достаточно, необходимо принять еще ряд мер.

Даны поручения по закупке 500 единиц специальной техники для стопроцентного охвата населения услугами по вывозу отходов, широкому внедрению в сфере государственно-частного партнерства, осуществлению приема платежей от населения Бюро принудительного исполнения.

Особое внимание на совещании уделено вопросам переработки отходов. Отмечалось, что в Ахангаранском районе совместно с южнокорейской компанией «Сежин» начата реализация проекта стоимостью 55 миллионов долларов, который позволит получать биогаз на полигоне отходов и вырабатывать 16 мегаватт электроэнергии, в количестве, достаточном для электроснабжения 10 тысяч домов.

Президент указал на необходимость привлечения зарубежных инвестиций в сферу, разработки новых инвестиционных проектов по переработке отходов и получению энергии из них.

«Необходимо внедрить широко применяемый в мире принцип, который гласит: “кто загрязняет, тот и платит”. То есть, расходы на утилизацию отходов, образовавшихся в процессе производства продукции, должны нести предприятия-производители. Эти расходы не должны ложиться на плечи людей», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Даны указания по обновлению материально-технической базы управлений благоустройства, приведению в порядок полигонов отходов в соответствии с санитарными требованиями. Определены задачи по надлежащей эксплуатации специальной техники, электронному мониторингу ее движения по установленному маршруту, правильному подсчету поступлений от услуг, подготовке кадров.

Отмечалось, что в обществе еще не сформировалась в полной мере культура выбрасывания отходов в специально отведенные для этого места, соблюдения чистоты в общественных местах. В связи с этим отмечалась необходимость разработки проекта закона, предусматривающего действенные механизмы привлечения к ответственности за загрязнение территорий.