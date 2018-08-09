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19:30 (мск), источник: РИА Новости

В Москве пообещали зеркально и адекватно ответить на санкции США

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Россия обещает зеркальный ответ на санкции, которые США планируют ввести в отношении Москвы, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА Новости

«Со стороны России мы вводим ответные действия в отношении той страны, которая вводит санкции в отношении России. Когда Великобритания вводит санкции, либо санкционные меры, как, например, высылка российских дипломатов, либо какие-то меры недружественного характера в отношении российской стороны, мы всегда отвечаем адекватно, зеркально — можно по-разному это называть», — сказала Захарова.

Если речь идет о любой другой стране, мы, к сожалению, вынуждены действовать адекватно. Это можно называть зеркально, симметрично, как угодно.
Мария Захарова
официальный представитель МИД РФ

В среду администрация США объявила о введении новых санкций против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери.

В основу санкций лег американский закон о контроле за химическим и биологическим оружием, принятый еще в 1991 году. Ранее он уже применялся в марте 2018 года, когда США ввели санкции против КНДР за использование химоружия при убийстве Ким Чен Нама, брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, а также в отношении Сирии в 2013 году.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. США встали на сторону своего союзника, выслав из страны 60 российских дипломатов.

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Справка
«Драконовские» меры: США готовятся ввести самые жесткие санкции против России

Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступит в силу 22 августа. И это только начало.


Следите за развитием темы«Новые санкции США»
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