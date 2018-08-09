Павел Филип потребовал принять меры, чтобы избежать распространения кори

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Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.
Кроме того, глава кабмина призвал правоохранительные органы провести проверку и выявить обстоятельства появления очага заболевания, и людей виновных в этом.
Также Павел Филип отметил, что здоровье детей важнее всего.
Напомним, сегодня 17 детей из
Национальный центр общественного здоровья настоятельно рекомендует всем, кто не сделал прививку от кори, обратиться к семейным врачам.