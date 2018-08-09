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19:22 (мск), источник: Publika.md

Павел Филип потребовал принять меры, чтобы избежать распространения кори

Премьер-министр потребовал у Министерства здравоохранения принять меры, чтобы избежать распространения кори.

Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

Кроме того, глава кабмина призвал правоохранительные органы провести проверку и выявить обстоятельства появления очага заболевания, и людей виновных в этом.

Также Павел Филип отметил, что здоровье детей важнее всего.

Напомним, сегодня 17 детей из Чадыр-Лунгского района были госпитализированы с признаками кори. Все они отдыхали в лагере в селе Морений Ной Унгенского района. Детям от семи о 15 лет.

Национальный центр общественного здоровья настоятельно рекомендует всем, кто не сделал прививку от кори, обратиться к семейным врачам.

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