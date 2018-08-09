В Киеве назвали засуху в Крыму «российской пропагандой»

Источник: РИА "Новости"

«Это российская пропаганда, которая должна быть фоном для того, чтобы мы дали воду», — сказал Бабин в ответ на вопрос ведущей о том, действительно ли в Крыму засуха.

Он заявил, что о проблемах экологии Крыма на Украине говорят «полезные идиоты» и «проплаченные люди», в том числе и из должностных лиц.

«Как метко сказал президент Украины Петр Порошенко, давайте сделаем Крым токсичным для россиян», — заключил Бабин.

Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, который идет от Днепра. После воссоединения республики с Россией в 2014 году подача воды по каналу полностью прекратилась. Проблема водоснабжения удалось решить бурением новых артезианских скважин и переброской воды по реке Биюк-Карасу и по каналу на восток Крыма, его южные и центральные районы обеспечиваются водой естественных водохранилищ.