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19:37 (мск), источник: Noi.md

Додон о девяти годах проевропейского правления: Довели Молдову до крайней нищеты

В эти дни исполняется 9 лет с тех пор как к власти в Республике Молдова пришли проевропейцы.

Источник: Noi.md

В этом контексте президент Игорь Додон заявил, что «так называемые проевропейцы» довели страну «до крайней нищеты».

В сообщении на Facebook Додон пишет, что «реальные результаты правления проевропейцев — это «кража миллиарда из банковской системы и вывод другого миллиарда из резервов государства (который мы, наши дети и внуки должны будем возвращать); полный развал экономики; отъезд за границу сотен тысяч граждан страны в поисках лучшей жизни; вымирающие села; дети, которые растут без родителей; голодные старики; закрытые школы и больницы и др.».

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«Верхом бесстыдства является то, что проевропейцы, которые руководили страной эти 9 лет, сейчас разделились на два лагеря: одни продолжают править страной, а другие протестуют, пытаясь вернуться к власти, чтобы продолжить разваливать страну.

Но им это не удастся! Осталось немного, и Молдова будет возвращена своему истинному владельцу — народу! Вместе мы победим на парламентских выборах и вместе спасем страну, предоставив ей шанс на достойное будущее!, — заявил Додон.

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