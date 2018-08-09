Додон о девяти годах проевропейского правления: Довели Молдову до крайней нищеты
В эти дни исполняется 9 лет с тех пор как к власти в Республике Молдова пришли проевропейцы.
В эти дни исполняется 9 лет с тех пор как к власти в Республике Молдова пришли проевропейцы.
В этом контексте президент Игорь Додон заявил, что «так называемые проевропейцы» довели страну «до крайней нищеты».
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«Верхом бесстыдства является то, что проевропейцы, которые руководили страной эти 9 лет, сейчас разделились на два лагеря: одни продолжают править страной, а другие протестуют, пытаясь вернуться к власти, чтобы продолжить разваливать страну.
Но им это не удастся! Осталось немного, и Молдова будет возвращена своему истинному владельцу — народу! Вместе мы победим на парламентских выборах и вместе спасем страну, предоставив ей шанс на достойное будущее!, — заявил Додон.