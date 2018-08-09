Додон о девяти годах проевропейского правления: Довели Молдову до крайней нищеты

Источник: Noi.md

В этом контексте президент Игорь Додон заявил, что «так называемые проевропейцы» довели страну «до крайней нищеты».

В сообщении на Facebook Додон пишет, что «реальные результаты правления проевропейцев — это «кража миллиарда из банковской системы и вывод другого миллиарда из резервов государства (который мы, наши дети и внуки должны будем возвращать); полный развал экономики; отъезд за границу сотен тысяч граждан страны в поисках лучшей жизни; вымирающие села; дети, которые растут без родителей; голодные старики; закрытые школы и больницы и др.».

«Верхом бесстыдства является то, что проевропейцы, которые руководили страной эти 9 лет, сейчас разделились на два лагеря: одни продолжают править страной, а другие протестуют, пытаясь вернуться к власти, чтобы продолжить разваливать страну.