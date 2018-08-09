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18:27 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Глеб Никитин пообещал включить предложения предпринимателей в Стратегию развития Нижегородской области — 2035

Глава Нижегородской области Глеб Никитин пообещал включить предложения предпринимателей в Стратегию развития региона — 2035. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, 9 августа Никитин в торгово-промышленной палате Нижегородской области подвел итоги очередной отраслевой стратегической сессии по обсуждению проекта Стратегии развития региона. Ее центральной темой стали инвестиции и предпринимательство. Более 100 представителей предпринимательского сообщества, общественных организаций, специалистов по развитию бизнеса обсудили проект Стратегии и выработали свои предложения. Было сформировано пять команд, каждая из которых в течение нескольких часов работала над совместными решениями.

«Я услышал от участников стратсессии очень дельные предложения по улучшению бизнес-климата, некоторые из которых уже заложены в проект Стратегии, а какие-то были выдвинуты впервые», — подчеркнул глава региона.

Никитин отметил, что совместная работа с бизнесом, учет мнений предпринимателей помогут также региону занять лидирующие позиции в инвестиционном рейтинге. «Интересные предложения были выдвинуты по созданию базы проектов в сфере государственно-частного партнерства, участия малого и среднего бизнеса в проекте “Эффективная губерния”, развитию инвестиционного портала. Обязательно будем работать над их включением в Стратегию. Много предложений касались тарифной политики ресурсоснабжающих организаций и развития коммунальной инфраструктуры. Мы в Стратегии учитываем это направление работы, и будем действовать в интересах развития бизнеса», — добавил Никитин.

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Президент ICANN (International Community Association of Nizhny Novgorod), генеральный директор «Hexagon Composites Rus» Ингвар Братсберг подчеркнул, что в проекте отражены все предложения, которые нужны для процветания бизнеса в Нижнем Новгороде.

«Такое широкое обсуждение стратегического документа для бизнеса крайне важно. Иностранные инвесторы хотят видеть со стороны власти стабильность, поддержку. В Нижегородской области это есть», — отметил Братсберг.

Член совета нижегородского отделения общественной организации «Опора Россия», член штаба ОНФ Ирина Войнова, в свою очередь, подчеркнула важность того, что Никитин лично посетил и выслушал предложения предпринимателей.

«Подобные стратегические сессии необходимы региону. Сегодня обсуждались и меры поддержки для малого бизнеса, и вопросы смягчении штрафов. Мы надеемся, что бизнес получит новые импульсы для развития», — добавила Войнова.

Напомним, что проект Стратегии был передан главе региона 3 мая 2018 года. В ее разработке приняли участие более 400 человек из 18 экспертных групп. Глеб Никитин поручил экспертно-координационной группе по проведению стратегических сессий, чтобы в обсуждении Стратегии были вовлечены представители всех муниципалитетов региона.

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