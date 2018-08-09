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20:06 (мск), источник: Noi.md

Чокля: Я в любой момент готов подать в отставку

«Для меня нет никакой проблемы в том, чтобы уйти в отставку, если это необходимо для защиты хода реформ или, наоборот, не повредит им», — заявил губернатор Национального банка Молдовы Сергей Чокля в интервью молдавским СМИ.

На вопрос, доволен ли он результатами реформ в банковском секторе Республики Молдова, на каких условиях готов уйти в отставку и чем займется после этого, губернатор НБМ ответил: «У меня была успешная карьера до возвращения в Молдову, и думаю, что найду работу после отставки из НБМ. Лозунг «Чокля — отставка» легко скандировать перед видеокамерами. А работа в Национальном банке, напротив, жесткая и прозаическая, далекая от «телеобъективов».

Я считаю, что нам нужно лучше объяснять, чем мы занимаемся в НБМ и какова цель проводимых реформ. К сожалению, у меня не было возможности делать это прямо перед протестующими. Любопытное совпадение: все флешмобы проходили в те дни, когда меня не было в Кишиневе. Несмотря на то, что предвыборный период не самый простой, я рассчитываю написать вместе с коллегами несколько строк или страниц о реформах в банковском секторе Молдовы.

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