Российский фрегат «Адмирал Эссен» поймал американскую подлодку

Источник: РИА "Новости"

Как рассказали «Известиям» в Главкомате ВМФ РФ, морякам удалось отследить и взять на сопровождение субмарину еще весной, однако известно об этом стало только сейчас.

Охота на «акулу» происходила на фоне обострения конфликта в Сирии. В апреле коалиция США, Великобритании и Франции нанесла массированный ракетный удар по арабской республике.

В ходе двухчасового сопровождения «Адмирал Эссен» смог составить акустический портрет и отработать учебную задачу по уничтожению условного противника.