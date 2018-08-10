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04:20 (мск), источник: Известия

Российский фрегат «Адмирал Эссен» поймал американскую подлодку

Российский фрегат «Адмирал Эссен» поймал американскую «стальную акулу» — атомную подводную лодку типа «Огайо» в ходе службы в Средиземном море.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказали «Известиям» в Главкомате ВМФ РФ, морякам удалось отследить и взять на сопровождение субмарину еще весной, однако известно об этом стало только сейчас.

Охота на «акулу» происходила на фоне обострения конфликта в Сирии. В апреле коалиция США, Великобритании и Франции нанесла массированный ракетный удар по арабской республике.

В ходе двухчасового сопровождения «Адмирал Эссен» смог составить акустический портрет и отработать учебную задачу по уничтожению условного противника.

Эксперты отмечают, что сам факт обнаружения подлодки в море — большая удача, а ее длительное сопровождение — показатель мастерства экипажа.

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5 сентября 2017© Ньюстюб
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