Российский фрегат «Адмирал Эссен» поймал американскую подлодку
Российский фрегат «Адмирал Эссен» поймал американскую «стальную акулу» — атомную подводную лодку типа «Огайо» в ходе службы в Средиземном море.
Российский фрегат «Адмирал Эссен» поймал американскую «стальную акулу» — атомную подводную лодку типа «Огайо» в ходе службы в Средиземном море.
Как рассказали «Известиям» в Главкомате ВМФ РФ, морякам удалось отследить и взять на сопровождение субмарину еще весной, однако известно об этом стало только сейчас.
Охота на «акулу» происходила на фоне обострения конфликта в Сирии. В апреле коалиция США, Великобритании и Франции нанесла массированный ракетный удар по арабской республике.
В ходе двухчасового сопровождения «Адмирал Эссен» смог составить акустический портрет и отработать учебную задачу по уничтожению условного противника.
Эксперты отмечают, что сам факт обнаружения подлодки в море — большая удача, а ее длительное сопровождение — показатель мастерства экипажа.