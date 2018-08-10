Общественная палата и избирком подготовят наблюдателей для выборов

Источник: Хабаровский край сегодня

Главы общественной палаты Хабаровского края и краевой избирательной комиссии подписали соглашение, по которому будут вместе готовить общественных наблюдателей для выборов губернатора и органов местного самоуправления, которые пройдут в регионе 9 сентября 2018 года, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Напомним, впервые право назначать наблюдателей на выборах общественным палатам субъектов РФ законодательно было предоставлено на прошедших в марте этого года выборах президента. До этого правом делегировать наблюдателей обладали только кандидаты и выдвинувшие их партии.

— Мы за честные и открытые выборы, — отметил председатель краевой Избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов. — Поэтому любой кандидат, любая политическая партия сможет прийти в краевую общественную палату и попросить у них помощи и поддержки. А мы поможем им подготовить этих наблюдателей, которых они уже сами будут назначать в участковые избирательные комиссии. В этом и заключается смысл соглашения, которое мы подписали с общественной палатой Хабаровского края.

Наблюдатели смогут находиться на вверенных избирательных участках сколь угодно долго с момента открытия и до окончания подсчета голосов.

— На выборах президента РФ мы получили неплохой опыт в подготовке наблюдателей, — отметил председатель совета, председатель общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов. — Тогда мы подготовили около тысячи наблюдателей, по факту на всех избирательных участках работало около 600 человек, и они показали свою эффективность. Были конечно выявлены нарушения, но они все они были незначительными. Все это благодаря тому, что на участках присутствовали наблюдатели не только от заинтересованных лиц, но и абсолютно нейтральные, работающие на общественных началах.