В Германии оценили влияние продуктового эмбарго России

Источник: РИА Новости

«Отраслевое влияние российских санкций на уровень производства, доходы и рыночные цены немецкой агропродовольственной промышленности в целом оценивается как очень ограниченное. Согласно модельным расчетам, летом 2015 года доходы в секторе сельского хозяйства Германии временно упали из-за эмбарго на максимально 0,3 процента, а немецкой пищевой промышленности — максимально на 0,4 процента. С того времени эффект должен был еще больше ослабнуть», — говорится в ответе пресс-службы министерства на запрос агентства.

В ведомстве указали, что товарообмен в агропромышленном секторе между Россией и Германией «уменьшился еще до введения продовольственного эмбарго в августе 2014 года из-за различных ветеринарно-правовых мер, принятых РФ».

«Сокращение двусторонней торговли в области сельского хозяйства с Россией было в значительной степени компенсировано переориентацией на другие рынки», — говорится в ответе министерства.

Ранее опрошенные РИА Новости представители зарубежного бизнеса заявили, что продуктовое эмбарго со стороны России послужило ухудшению экономической ситуации производителей молочной продукции во Франции и других странах и к падению цен на свинину в Бельгии.

Продуктовое эмбарго

В понедельник исполнилось четыре года с момента начала действия российских ответных мер, ставших реакцией на введенные ЕС санкции.