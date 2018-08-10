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03:50 (мск), источник: РИА Новости

В Германии оценили влияние продуктового эмбарго России

БЕРЛИН, 10 авг — РИА Новости. Влияние российского продовольственного эмбарго на уровень производства, доходы и рыночные цены в сельскохозяйственной отрасли Германии оценивается как очень ограниченное, заявили РИА Новости в министерстве по вопросам продовольствия и сельского хозяйства ФРГ.

Источник: РИА Новости

«Отраслевое влияние российских санкций на уровень производства, доходы и рыночные цены немецкой агропродовольственной промышленности в целом оценивается как очень ограниченное. Согласно модельным расчетам, летом 2015 года доходы в секторе сельского хозяйства Германии временно упали из-за эмбарго на максимально 0,3 процента, а немецкой пищевой промышленности — максимально на 0,4 процента. С того времени эффект должен был еще больше ослабнуть», — говорится в ответе пресс-службы министерства на запрос агентства.

В ведомстве указали, что товарообмен в агропромышленном секторе между Россией и Германией «уменьшился еще до введения продовольственного эмбарго в августе 2014 года из-за различных ветеринарно-правовых мер, принятых РФ».

«Сокращение двусторонней торговли в области сельского хозяйства с Россией было в значительной степени компенсировано переориентацией на другие рынки», — говорится в ответе министерства.

Ранее опрошенные РИА Новости представители зарубежного бизнеса заявили, что продуктовое эмбарго со стороны России послужило ухудшению экономической ситуации производителей молочной продукции во Франции и других странах и к падению цен на свинину в Бельгии.

Продуктовое эмбарго

В понедельник исполнилось четыре года с момента начала действия российских ответных мер, ставших реакцией на введенные ЕС санкции.

Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ 6 августа 2014 года. Тогда под запрет попали продовольственные товары из США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии: мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция. В июле действие указа было продлено до конца 2019 года.

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