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03:55 (мск), источник: РИА Новости

Налоговая служба не будет блокировать счета обычных граждан

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России скоро получит право замораживать счета предпринимателей, которые не представили налоговикам расчеты по страховым взносам, такой закон вступит в силу 30 августа, но это никак не коснется обычных граждан: никаких новых полномочий в отношении счетов физлиц для налоговиков закон не предусматривает, рассказали РИА Новости в ведомстве.

Источник: РИА Новости

В социальных сетях появились сообщения о том, что у налоговиков с 30 августа появится возможность блокировать счета физлиц, если они не подали декларацию 3-НДФЛ, но обязаны были это сделать: например, при получении дорогостоящих подарков не от близких родственников или в случае продажи имущества. Налоговая служба опровергла эти слухи.

«Действующим законодательством приостановление операций по счетам налогоплательщиков-физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, а также не являющихся плательщиками страховых взносов, не предусмотрено. Никаких изменений законодательства в НК РФ по данному вопросу не вносилось», — сообщили в ФНС.

Поправки в Налоговый кодекс, которые вступят в силу 30 августа, предусматривают приостановку операций только по счетам предпринимателей, которые забыли представить в налоговую расчет по страховым взносам. Если речь идет о физлицах, то только о тех, которые являются плательщиками этих взносов — то есть платят зарплату другим людям и должны выполнять обязанность налоговых агентов.

Налоговики сейчас уже имеют право замораживать счета работодателей, если они вовремя не представили им декларации по подоходному налогу. «Изменения, внесенные в статью 76 Налогового кодекса, распространяют существующий порядок приостановления операций по счетам налогоплательщика в связи с непредставлением налоговых деклараций в установленный срок, на новый документ, а именно расчет по страховым взносам», — пояснили в ФНС.

С другой стороны, этот же закон сделает жизнь российских налогоплательщиков проще: внесенные поправки также позволят гражданам со следующего года платить имущественные налоги: земельный, транспортный и налог на невидимость — единым платежом. Причем можно будет делать это авансом. Согласно документу, физлица смогут добровольно перечислять на счет Федерального казначейства единый платеж в счет исполнения обязанностей по уплате налогов. Налоговики будут сами списывать с этого счета нужную сумму, а излишне уплаченные деньги граждане при желании смогут вернуть.

Закон также допускает возможность уплаты налогов через многофункциональные центры предоставления госуслуг (МФЦ). Причем налоги можно будет платить не только за себя, но и за других лиц.

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