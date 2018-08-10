Американский эксперт рассказал об опасности санкций против России для США

Источник: РИА "Новости"

По его словам, из-за новых санкций американский бизнес будет вынужден выйти из совместных предприятий в России или с российскими партнерами.

«Это означает, что российская компания, покупающая долю в проекте в любой точке мира, фактически вытеснит американские компании», — считает эксперт.

Отрицательный эффект антироссийских санкций для компаний США, пишет Савайя, будет ощущаться как в сфере энергетики, так и во всех остальных отраслях.

«Американские компании не смогут перевозить грузы на российских железных дорогах, Boeing не сможет сотрудничать с российскими авиакомпаниями, и AT&T будет запрещено использовать российские телефонные провода», — рисует безрадостную картину аналитик.