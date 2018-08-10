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08:24 (мск), источник: Известия

Американский эксперт рассказал об опасности санкций против России для США

Американские санкции против России ударят не в последнюю очередь по бизнесу в США. Такую точку зрения в авторской колонке в газете The Hill высказал вице-президент Национального совета по внешней торговле Ричард Савайя.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, из-за новых санкций американский бизнес будет вынужден выйти из совместных предприятий в России или с российскими партнерами.

«Это означает, что российская компания, покупающая долю в проекте в любой точке мира, фактически вытеснит американские компании», — считает эксперт.

Отрицательный эффект антироссийских санкций для компаний США, пишет Савайя, будет ощущаться как в сфере энергетики, так и во всех остальных отраслях.

«Американские компании не смогут перевозить грузы на российских железных дорогах, Boeing не сможет сотрудничать с российскими авиакомпаниями, и AT&T будет запрещено использовать российские телефонные провода», — рисует безрадостную картину аналитик.

8 августа Госдепартамент объявил о новых санкциях в отношении России из-за «дела Скрипалей». Первый пакет ограничительных мер должен вступить в силу 22 августа. Он касается поставок в Россию продукции двойного назначения. Второй пакет, который будет рассматриваться через три месяца, может включать почти полное прекращение американского экспорта.

Американские санкции против России могут стать экономическим ударом для Европы
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9 августа© Ньюстюб
Следите за развитием темы«Новые санкции США»
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