Американский эксперт рассказал об опасности санкций против России для США
Американские санкции против России ударят не в последнюю очередь по бизнесу в США. Такую точку зрения в авторской колонке в газете The Hill высказал
Американские санкции против России ударят не в последнюю очередь по бизнесу в США. Такую точку зрения в авторской колонке в газете The Hill высказал
По его словам,
«Это означает, что российская компания, покупающая долю в проекте в любой точке мира, фактически вытеснит американские компании», — считает эксперт.
Отрицательный эффект антироссийских санкций для компаний США, пишет Савайя, будет ощущаться как в сфере энергетики, так и во всех остальных отраслях.
8 августа Госдепартамент объявил о новых санкциях в отношении России