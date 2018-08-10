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11:35 (мск), источник: Volga News

Глава Минпрома пообещал поддержку резидентам «Жигулевской долины»

Глава областного Минпрома Николай Брусникин посетил «Жигулёвскую долину». Знакомство с тольяттинским технологическим парком в сфере высоких технологий началось с осмотра экспозиции «Сделано в технопарке», на которой представлены ключевые проекты его 190 резидентов.

Источник: Reuters

По словам заместителя директора областного ГАУ «Центр инновационного развития и кластерных инициатив» Екатерины Литвиновой, технопарку сейчас важна поддержка регионального министерства промышленности и технологий.

«Резиденты пришли на государственную площадку, которая поддерживается администрацией области. Они работают, создают рабочие места и платят налоги. И нам бы хотелось, чтобы у проектов, которые соответствуют определенному уровню качества, были некие преференции в части продвижения и выхода на рынки сбыта. И областной минпром мог бы в этом помочь», — отметила Екатерина Литвинова.

Напомним, в своем послании глава региона Дмитрий Азаров, отметил важность эффективного использования всех инфраструктурных площадок Самарской области для создания и внедрения новых технологий.

«Управляющая компания технопарка “Жигулевская долина” должна обеспечить расширение выхода резидентов на рынок, рост налоговых поступлений от них в региональный и федеральный бюджет, перевод технопарка на самоокупаемость», — ставил он задачу.

Глава ведомства выразил готовность оказывать всяческое содействие «Жигулевской долине». «Промышленные предприятия региона должны знать о достижениях молодых новаторов. В губернии формируется благоприятный инновационный климат, пилотные инновационные проекты должны доходить до реального производства. Мы должны помогать внедрять перспективные разработки в технологии продаж и управления ключевыми сервисами промышленного производства», — подчеркнул Николай Брусникин.

Врио министра также побывал в офисах двух резидентов технопарка. Специалисты АНО «Аиралаб Рус» продемонстрировали ему модель «умной фабрики», которая использует программное обеспечение их исследовательского центра робототехники. ПО позволяет наладить автоматическое взаимодействие по всей цепочке производства: от получения сырья до выхода готовой продукции.

Также была показана работа беспилотного аппарата. Дрон занимается мониторингом лесных пространств и мусорных полигонов в полностью автоматическом режиме. Аппарат сейчас проходит летные испытания.

Руководство ООО «Волжский светотехнический завод Луч» рассказало главе регионального минпрома о планах поставки автомобильной светотехники для проекта «Кортеж». В случае успешного опыта, компания рассчитывает наладить сотрудничество и с другими автопроизводителями, в том числе и с АвтоВАЗом.

Резидентами технопарка «Жигулевская долина» являются 190 компаний, на площадке создано более 1500 рабочих мест. Совокупная величина налоговых доходов, генерируемых резидентами, за 2017 год составила 1,76 млрд. рублей.

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