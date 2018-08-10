Андрей Травников предложил возродить совет по развитию АПК в Новосибирской области

Андрей Травников, врио губернатора Новосибирской области: «Первое — это меры по повышению эффективности и повышению производительности в агропромышленном комплексе. Второе — это меры по совершенствованию системы поддержки сельского хозяйства. И третье направление, которое нам нужно обсуждать — это развитие села».

Совет по развитию АПК работал в регионе и прежде, но фактически прекратил свою деятельность два года назад. Сегодня Андрей Травников предложил, по сути, его возродить. В том, что такой орган необходим, никто из сельхозпроизводителей не усомнился — наоборот, подчеркивают: Совет позволит решать проблемы в аграрной отрасли не стихийно, «латая дыры», а в плановом порядке.