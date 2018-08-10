В Омской области ищут главного охотоведа

Соискателю обещают от 40 до 47 тысяч рублей в месяц. Прием документов продлится до 28 августа. Претенденты должны иметь высшее образование и опыт работы на госслужбе не менее двух лет.

При этом в условиях для принятия на работу прописаны командировки, — 10% от рабочего времени, и ненормированный рабочий день.

Среди обязанностей руководителя прописаны, в том числе, выдача и аннулирование охотничьих билетов. С победителем конкурса заключат бессрочный контракт.

Напомним, что прежний начальник управления по охране животного мира Виктор Данилов работал в ведомстве с 2012 года. Но после ряда скандалов был вынужден уволиться с 19 января 2018 года.