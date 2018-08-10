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20:17 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Доверие на реформе не держится

Рейтинги органов власти вновь снизились.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Согласно свежим данным фонда «Общественное мнение» (ФОМ), рейтинги институтов власти вновь снизились на фоне пенсионной реформы. Если неделю назад работу Дмитрия Медведева в качестве главы правительства позитивно оценивали 26%, то теперь уже 24%. Оценка работы Владимира Путина как президента за последние месяцы снизилась до 63%, но с конца июля держится на этом уровне. Упал до 32% и рейтинг «Единой России». Сегодня свежие данные, фиксирующие незначительные колебания, опубликует и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Фонд «Общественное мнение» опубликовал результаты еженедельного опроса, проведенного 4—5 августа в 73 субъектах РФ среди 3 тыс. респондентов (.pdf). Рейтинги представителей власти, согласно ему, вновь упали на фоне высказанных предложений по пенсионной реформе. На вопрос о том, за кого из кандидатов респонденты проголосовали бы на предполагаемых выборах в ближайшее воскресенье, 45% респондентов ответили: за Владимира Путина. Это самый низкий показатель с 2013 года. Падение электорального рейтинга действующего президента началось в мае 2018 года. До этого он стабильно держался на уровне 65%, а во время публикации предыдущего опроса (29 июля) рейтинг еще составлял 47%, следует из данных ФОМ.

Рейтинг оппозиционных кандидатов, которые участвовали в выборах президента 2018 года, подрос, но незначительно.

Работу Владимира Путина на нынешнем посту оценивают ниже. Если в мае 2018 года, то есть на момент его очередной инаугурации после президентских выборов, 78% позитивно оценивали деятельность господина Путина как главы государства, то теперь таких респондентов 63% (этот показатель с конца июля не изменился).

На вопрос о доверии Владимиру Путину граждане стали также отвечать иначе, чем прежде. В частности, число «безусловно доверяющих» президенту сократилось с 39% в мае до 24% в начале августа (с момента последнего опроса показатель уменьшился на 1%, то есть в рамках погрешности). На более стабильном уровне держится доля респондентов ФОМ, которые «скорее доверяют» главе государства: в мае их было 37%, сейчас 34%. Количество граждан, безусловно не доверяющих господину Путину, выросло за это же время с 9% до 17%, а «скорее не доверяющих» — с 10% до 18%. Доля таких граждан подросла и с конца июля на 2% и 1% соответственно.

Существенно упало доверие к премьер-министру Дмитрию Медведеву: именно правительство выступило инициатором пенсионной реформы. В мае «безусловно доверяли» ему 12% граждан, а сейчас 4%, «скорее доверяли» 26% опрошенных, а сейчас — 18%. Не доверяют премьеру в общей сложности 66% респондентов ФОМ. Работу Дмитрия Медведева в качестве главы правительства позитивно оценивают 24%: в мае таких граждан было 37%, а в конце июля — 26%.

Глава ФОМ Александр Ослон сказал «Ъ», что «сведений о пределах падения (рейтингов.— “Ъ”)» у него нет. Не берется он предсказывать и темпы падения: «Я измеряю рейтинги, а не занимаюсь предсказаниями».

На 1%, согласно опросу ФОМ, упал также рейтинг «Единой России»: до 32%. В мае, перед началом реформы, он составлял 46%. При этом данные социологической службы не демонстрируют роста рейтинга КПРФ, которая первой выступила инициатором всероссийского референдума по пенсионной реформе: он, согласно этим данным, после первоначального роста с 9% в мае до 13% в конце июля опустился до 12%. Александр Ослон связывает это с тем, что «есть вещи, которые производят впечатление, а есть, которые не производят». Симпатии были «ситуативны», уверен он. Зато подрос до 13% рейтинг ЛДПР.

ВЦИОМ пока не опубликовал свои традиционные еженедельные данные. В социологической службе сказали «Ъ», что это будет сделано чуть позже, но рейтинги основных органов власти «практически стабильны, есть лишь небольшое падение».

Максим Иванов

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