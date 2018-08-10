Доверие на реформе не держится
Рейтинги органов власти вновь снизились.
Рейтинги органов власти вновь снизились.
Согласно свежим данным фонда «Общественное мнение» (ФОМ), рейтинги институтов власти вновь снизились на фоне пенсионной реформы. Если неделю назад работу Дмитрия Медведева в качестве главы правительства позитивно оценивали 26%, то теперь уже 24%. Оценка работы Владимира Путина как президента за последние месяцы снизилась до 63%, но с конца июля держится на этом уровне. Упал до 32% и рейтинг «Единой России». Сегодня свежие данные, фиксирующие незначительные колебания, опубликует и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Фонд «Общественное мнение» опубликовал результаты еженедельного опроса, проведенного
Рейтинг оппозиционных кандидатов, которые участвовали в выборах президента 2018 года, подрос, но незначительно.
На вопрос о доверии Владимиру Путину граждане стали также отвечать иначе, чем прежде. В частности, число «безусловно доверяющих» президенту сократилось с 39% в мае до 24% в начале августа (с момента последнего опроса показатель уменьшился на 1%, то есть в рамках погрешности). На более стабильном уровне держится доля респондентов ФОМ, которые «скорее доверяют» главе государства: в мае их было 37%, сейчас 34%. Количество граждан, безусловно не доверяющих господину Путину, выросло за это же время с 9% до 17%, а «скорее не доверяющих» — с 10% до 18%. Доля таких граждан подросла и с конца июля на 2% и 1% соответственно.
Существенно упало доверие к
На 1%, согласно опросу ФОМ, упал также рейтинг «Единой России»: до 32%. В мае, перед началом реформы, он составлял 46%. При этом данные социологической службы не демонстрируют роста рейтинга КПРФ, которая первой выступила инициатором всероссийского референдума по пенсионной реформе: он, согласно этим данным, после первоначального роста с 9% в мае до 13% в конце июля опустился до 12%. Александр Ослон связывает это с тем, что «есть вещи, которые производят впечатление, а есть, которые не производят». Симпатии были «ситуативны», уверен он. Зато подрос до 13% рейтинг ЛДПР.
ВЦИОМ пока не опубликовал свои традиционные еженедельные данные. В социологической службе сказали «Ъ», что это будет сделано чуть позже, но рейтинги основных органов власти «практически стабильны, есть лишь небольшое падение».
Максим Иванов