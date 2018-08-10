Президент Татарстана открыл новое здание Нижнекамского городского суда

В своей речи Президент РТ отметил, что новое здание суда площадью около 4 тыс. кв. м построено в рамках федеральной программы. Он поблагодарил руководство страны, Верховного суда РФ и всех, активно участвовавших в возведении новых судебных зданий в Нижнекамске и Набережных Челнах.

Рустам Минниханов заметил, что для выполнения поставленных главой государства задач судебная система страны должна работать в достойных условиях, и пожелал коллективу Нижнекамского суда успешной работы в прекрасном здании.

Глава Нижнекамского района РТ Айдар Метшин констатировал, что от эффективности и качества судебной системы во многом зависят стабильность и благополучие любого района. По его мнению, новые условия работы в новом здании станут «хорошим подспорьем в работе коллектива суда».

Председатель же Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов сказал, что в рамках федеральной целевой программы таких крупных объектов в республике еще не возводилось. И добавил: «В красивом здании красивые решения!».

После этого начальник Управления судебного департамента в РТ Зявдат Салихов вручил символический ключ председателю Нижнекамского городского суда Газизу Гисметдинову, пожелав, чтобы в новом здании принимались только справедливые решения. Затем почетные гости осмотрели помещения суда.

Первый камень на месте строительства нового здания суда был заложен в августе 2016 года. Оно возведено по федеральной целевой программе «Развитие судебной системы на 2013 — 2020 годы».

Общая площадь шестиэтажного здания, расположенного по адресу: пр. Вахитова, д. 24, составляет около 4 тыс. кв. м. В нем оборудованы 22 зала судебных заседаний с совещательными комнатами судей. Вся территория разделена на три функциональные зоны: общественную, служебную и зону для содержащихся под стражей и конвоя. Подача заявлений и жалоб будет осуществляться в специально оборудованной приемной по принципу «одного окна». Предусмотрены отдельные комнаты для свидетелей и адвокатов.

Создана парковка на 65 машино-мест, рядом находится остановочный павильон нового формата. Обеспечен доступ в здание посетителей с ограниченными возможностями здоровья.