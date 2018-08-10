Лукашенко упрекает Россию в недобросовестной конкуренции

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«Я хочу сохранить “Гомсельмаш”. У нас сейчас тяжелый период — россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию», — заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что в России упрекают американцев и Запад в создании «неконкурентного преимущества».

«А сами-то они для нас такие же неконкурентные создают условия. Это еще тема нашего разговора с Президентом России. Но мы должны работать в тех условиях, в которых сегодня существуем», — сказал глава государства.

Данной темы Александр Лукашенко коснулся и во время общения с работниками предприятия.

«Главное — мы должны два-три года выдержать. На нас будет очень сильное давление со стороны конкурентов. Мы зажаты с Запада разными “клаасами-лексионами” и т.д., и мы зажаты, к сожалению, с Востока нашим старшим братом, который ведет себя в конкуренции недобросовестно. Они “Ростсельмаш” свой всячески поддерживают, субсидируют, нарушая наши договоренности в Евразийском экономическом союзе. Это неправильно, несправедливо, и эту проблему мы не снимаем с повестки дня белорусско-российских переговоров на уровне правительств и даже президентов», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент отметил, что будут прилагаться усилия для создания равных конкурентных условий. «Мы, насколько можем, поддержим ваше предприятие. Но вы, пожалуйста, побыстрее работайте. Нам надо два-три года выдержать в этой недобросовестной конкуренции и превзойти своих соперников (их мой друг Президент России называет партнерами, а я называю нашими как минимум соперниками)», — заявил белорусский лидер.