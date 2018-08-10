Правительство Свердловской области оставили без аппарата
Его функции перешли к администрации губернатора.
Его функции перешли к администрации губернатора.
На заседании правительства Свердловской области в пятницу, 10 августа, чиновники приняли решение изменить формат работы местной власти: кабмин официально упразднил свой аппарат. Об этом на заседании заявил руководитель администрации губернатора Владимир Тунгусов.
Теперь функции, который раньше исполнял аппарат, переходят к администрации главы региона.
В конце 2016 года в области провели реформу кабмина, в результате чего была ликвидирована должность
Тогда же работа правительства разделили на шесть стратегических блоков, переданных под управление заместителей глав региона.