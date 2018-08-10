Правительство Свердловской области оставили без аппарата

Источник: Комсомольская правда

На заседании правительства Свердловской области в пятницу, 10 августа, чиновники приняли решение изменить формат работы местной власти: кабмин официально упразднил свой аппарат. Об этом на заседании заявил руководитель администрации губернатора Владимир Тунгусов.

Теперь функции, который раньше исполнял аппарат, переходят к администрации главы региона. Из-за этого утратило силу постановление свердловского правительства «Об утверждении положений о структурных подразделениях аппарата правительства».

В конце 2016 года в области провели реформу кабмина, в результате чего была ликвидирована должность премьер-министра Свердловской области, которую занимал Денис Паслер. Освободившиеся функции перешли напрямую к губернатору.