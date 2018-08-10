Президент прибыл в Мангистаускую область
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Мангистаускую область. Об этом сообщает
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Мангистаускую область. Об этом сообщает
«По прибытии в город Актау глава государства посетит городские объекты и примет участие в совещании по вопросам
Кроме того, в ходе визита планируется участие Нурсултана Назарбаева в презентации мультимодального порта Курык и Пятом каспийском саммите, а также проведение ряда двусторонних встреч на высшем уровне.
Отметим, что Пятый саммит глав прикаспийских государств состоится 12 августа в Актау. По приглашению Нурсултана Назарбаева на саммит прибудут президенты Ильхам Алиев, Хасан Рухани, Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов.
По итогам саммита планируется подписание основного итогового документа — Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, проект которой был окончательно согласован в рамках совещания министров иностранных дел прикаспийских государств