Президент прибыл в Мангистаускую область

Кроме того, в ходе визита планируется участие Нурсултана Назарбаева в презентации мультимодального порта Курык и Пятом каспийском саммите, а также проведение ряда двусторонних встреч на высшем уровне.

По итогам саммита планируется подписание основного итогового документа — Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, проект которой был окончательно согласован в рамках совещания министров иностранных дел прикаспийских государств 4—5 декабря 2017 года в Москве. В ходе саммита между правительствами прикаспийских государств также планируется подписать ряд международных документов, таких как три соглашения о сотрудничестве в области транспорта, торгово-экономического сотрудничества, в сфере избежания инцидентов на Каспийском море, а также три протокола к соглашению о сотрудничестве в области безопасности на Каспийском море. По завершении встречи планируется распространить Коммюнике Пятого Каспийского саммита.