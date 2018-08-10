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16:09 (мск), источник: Kapital.kz

Президент прибыл в Мангистаускую область

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Мангистаускую область. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

«По прибытии в город Актау глава государства посетит городские объекты и примет участие в совещании по вопросам социально-экономического развития региона», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в ходе визита планируется участие Нурсултана Назарбаева в презентации мультимодального порта Курык и Пятом каспийском саммите, а также проведение ряда двусторонних встреч на высшем уровне.

Отметим, что Пятый саммит глав прикаспийских государств состоится 12 августа в Актау. По приглашению Нурсултана Назарбаева на саммит прибудут президенты Ильхам Алиев, Хасан Рухани, Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов.

По итогам саммита планируется подписание основного итогового документа — Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, проект которой был окончательно согласован в рамках совещания министров иностранных дел прикаспийских государств 4—5 декабря 2017 года в Москве. В ходе саммита между правительствами прикаспийских государств также планируется подписать ряд международных документов, таких как три соглашения о сотрудничестве в области транспорта, торгово-экономического сотрудничества, в сфере избежания инцидентов на Каспийском море, а также три протокола к соглашению о сотрудничестве в области безопасности на Каспийском море. По завершении встречи планируется распространить Коммюнике Пятого Каспийского саммита.

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